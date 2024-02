Ore 14,20 – De Laurentiis rientrato all’Hotel Britannique

Dopo circa un’ora il presidente Aurelio De Laurentiis è rientrato all’Hotel Britannique. Non si è dunque recato a Castel Volturno.

Ore 13,20 – De Laurentiis è uscito dall’Hotel Britannique

Aurelio De Laurentiis è stato avvistato all’Hotel Britannique. Il patron azzurro a quanto pare era chiuso da questa mattina in albergo: è uscito dalla struttura entrando velocemente in auto probabilmente per dirigersi a Castel Volturno.

Ore 13,00 – Anche Meluso e Micheli a Castel Volturno

I vertici della dirigenza azzurra sono giunti al centro sportivo di Castel Volturno: verosimilmente a breve arriverà anche il presidente De Laurentiis.

12,45 – Calzona-Napoli, per lui sarebbe un ritorno

Per Francesco Calzona si tratterebbe della terza esperienza a Napoli. Il commissario tecnico della nazionale slovacca è stato infatti il vice allenatore di Maurizio Sarri sulla panchina azzurra dal 2015 al 2018, per poi tornare alla corte di Luciano Spalletti come collaboratore tecnico nella stagione 2021/2022.

Ore 12,30 – Mazzarri arrivato a Castel Volturno

Walter Mazzarri è arrivato regolarmente all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno: dirigerà quello che sembra essere il suo ultimo allenamento.

Ore 12,20 – Hotel Britannique, c’è una prenotazione di De Laurentiis per oggi

Secondo quanto riportato dai colleghi di CN24, ci sarebbe una prenotazione per oggi a nome di Aurelio De Laurentiis all’Hotel Britannique, quartier generale partenopeo del patron azzurro.

Ore 12,10 – A Castel Volturno arriva lo staff di Mazzarri

Mentre Aurelio De Laurentiis continua ad interloquire con Francesco Calzona, a Castel Volturno iniziano ad arrivare i primi componenti dello staff di Walter Mazzarri, che con tutte le probabilità del caso oggi dirigerà il suo ultimo allenamento.

Ore 12,00 – Romano: “Non è detto che Hamsik faccia parte dello staff”

Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano: “Non è detto che Marek Hamsik faccia parte dello staff di Francesco Calzona se dovesse diventare il nuovo allenatore del Napoli“.

Ore 11,45 – CdS: “Ok della federazione italiana per il ritorno di Sinatti”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Francesco Sinatti potrebbe tornare ad essere il preparatore della SSC Napoli: ci sarebbe già l’ok della FIGC a liberarlo. Attualmente, Sinatti lavora infatti come preparatore dell’Italia di Luciano Spalletti.

Ore 11,30 – Pedullà: “Oggi l’ultimo allenamento diretto da Mazzarri”

Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la federazione slovacca avrebbe dato il via libera a Francesco Calzona per firmare con il Napoli: oggi Mazzarri dovrebbe dirigere di fatto il suo ultimo allenamento.

Ore 11,00 – Relevo annuncia: “Calzona atteso già questa mattina a Napoli”

Secondo il giornalista di Matteo Moretto di Relevo, Calzona sarebbe atteso già per questa mattina in città: dovrebbe esserci lui in panchina per Napoli-Barcellona di mercoledì sera.

Ore 10,00 – ESCLUSIVA/ Mazzarri già esonerato, si valuta il cambio prima del Barcellona

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Vesuvio Live, Walter Mazzarri sarebbe stato di fatto già esonerato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Allo stato attuale, però, non è stato ancora concordato nessun incontro in Filmauro per stipulare il contratto di Francesco Calzona ed ufficializzare dunque il suo arrivo. In queste ore si sta valutando se effettuare il cambio in panchina prima della sfida di Champions League contro il Barcellona, o immediatamente dopo.

Ore 9,00 – Fabrizio Romano: “Calzona in arrivo, Mazzarri esonerato”

Secondo il noto esperto di calciomercato, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso per l’esonero di Walter Mazzarri: in arrivo ci sarebbe Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia. Con lui anche Marek Hamsik, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice.

LIVE/ Nuovo allenatore SSC Napoli, gli aggiornamenti in tempo reale

Sono ore tribolate in casa SSC Napoli: Walter Mazzarri sarebbe in procinto di dire addio alla panchina azzurra. Al suo posto il grande favorito è Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia.