Mercoledì 21 febbraio 2024 allo stadio Diego Armando Maradona si disputerà la partita tra la Società Sportiva Calcio Napoli e l’FC Barcellona. Il match sarà valido per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21, e la diretta esclusiva in tv e streaming della partita sarà trasmessa da Amazon Prime Video.

Napoli-Barcellona gratis su Prime Video: l’incredibile offerta per i nuovi abbonati

Il broadcaster ha deciso di offrire ai nuovi clienti una promozione esclusiva, che consentirà a chi sceglierà di abbonarsi di usufruire di un periodo gratuito di 30 giorni. Basterà CLICCARE QUI ed effettuare la procedura di registrazione per godersi gratuitamente lo spettacolo di Calcio Napoli-Barcellona.

Sarà la prima partita di Francesco Calzona sulla panchina degli azzurri. Il commissario tecnico della Slovacchia ha accettato in fretta l’offerta di Aurelio De Laurentiis, che ha esonerato Walter Mazzarri lunedì 19 febbraio e in tarda serata ha annunciato il nuovo tecnico. Un cambio che ha creato subbuglio nella piazza partenopea, viste le pochissime ore a disposizione del nuovo allenatore per preparare una partita fondamentale come quella contro il Barcellona. Per il Napoli, passare il turno vorrebbe dire continuare a coltivare speranze di accedere ai prossimi Mondiali per club a 32 squadre, che si disputeranno l’estate del 2025 negli Stati Uniti.