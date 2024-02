Tegola in casa Napoli, out Ngonge per infortunio. I convocati di mister Calzona

Tegola in casa Napoli: Cyril Ngonge non è stato convocato per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. L’attaccante ex Verona non prenderà parte dunque all’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, che vedrà l’esordio in panchina del nuovo allenatore Francesco Calzona, subentrato lunedì sera all’esonerato Walter Mazzarri.

Napoli-Barcellona, i convocati azzurri di mister Francesco Calzona

MERET Alex

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

MARIO RUI

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

JUAN JESUS

RRAHMANI Amir

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo

OSIMHEN Victor

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

STADIO: Diego Armando Maradona di Fuorigrotta

CALCIO D’INIZIO: Ore 21

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Ostigard, Olivera, Mazzocchi, Traoré, Lindstrom,, Raspadori, Simeone.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. Allenatore: Xavi.

A disposizione: Pena, Astralaga, Raphinha, Fermin, Romeu, Roque, Felix, Roberto, Casadò, Cubarsi, Guiu, Fort.

ARBITRO: Zwayer.

ASSISTENTI: Lupp-Kempter.

QUARTO UOMO: Jablonski.

VAR: Dankert. AVAR: Storks.

DIRETTA STREAMING: Amazon Prime Video