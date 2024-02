Calzona, finalmente uno che sa ciò che serve: “Abbiamo provato a vincere, ma ci sono tanti problemi tattici”

Al di là del risultato, un pareggio che per gli azzurri di questi tempi può essere oro colato, Napoli-Barcellona ha dato qualche segnale incoraggiante sul piano della voglia di giocare e dedicarsi alla maglia. È vero che i catalani non sono più quelli di qualche anno fa, ma lo stesso discorso vale per i partenopei che in questa stagione hanno sofferto contro chiunque. I problemi continuano ad esserci e probabilmente ce li trascineremo fino al termine della stagione, magari con minore evidenza ed intensità. Francesco Calzona l’ha lasciato intendere nell’intervista post partita, dove ha fatto i complimenti ai ragazzi pur sottolineando gravi carenze tattiche.

L’intervista di Calzona dopo Napoli-Barcellona

“Faccio i complimenti ai ragazzi, ho rivisto lo spirito di squadra e la voglia di lottare” – ha detto l’allenatore del Calcio Napoli Francesco Calzona – “Come mentalità espressa sono soddisfatto, ma chiaramente c’è tanto ancora da lavorare sul piano tattico, dobbiamo fare un passo avanti. Nell’ultima mezz’ora ho visto una reazione importante e anche chi è entrato ha dato linfa ed energia alla manovra. Abbiamo concesso dei cambi di campo che al Barcellona non puoi concedere, però soprattutto nella ripresa abbiamo dimostrato qualità. Nel finale abbiamo provato a vincere la partita e questo è un segnale importante, lo spirito della squadra mi è piaciuto molto. È un buon passo avanti al quale dobbiamo dare seguito dando segnali importanti tatticamente”.

“Abbiamo dei problemi ma siamo il Napoli”

“L’atteggiamento è quello giusto, i giocatori hanno dato l’anima per non cedere ad un avversario fortissimo” – ha continuato il tecnico – “Forse a volte abbiamo reagito con disordine, ma se riusciremo ad esprimere la nostra caratura possiamo vedere grandi progressi. Siamo il Napoli, abbiamo dei problemi, però siamo anche un gruppo di potenzialità notevoli. Lavoreremo per andare a Barcellona a giocarci la qualificazione”.