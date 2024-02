Il Calcio Napoli strappa un pareggio nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcell0na. L’1-1 finale alla prima di Calzona sulla panchina degli azzurri è il risultato più giusto. Dopo un brutto primo tempo, il Napoli è riuscito ad entrare in partita solo dopo il gol di Lewandowski nella ripresa, riacciuffando il pari con Osimhen a otto minuti dalla fine, per poi tentare un timido assalto per la seconda rete. Nel dopo partita però si è consumata una scena abbastanza insolita, durante la diretta tv del “Chiringuito” noto programma sportivo spagnolo. Con protagonista il difensore degli azzurri Juan Jesus.

Dove vai Juan Jesus? Il brasiliano scalzo al Maradona per un motivo particolare

E’ passata qualche ora dalla fine della sfida tra Napoli e Barcellona, lo stadio è deserto e solo alcune luci dell’impianto di gioco sono ancora accese. Sul campo c’è solamente l’inviato della trasmissione spagnola “Chiringuito”, che tra un collegamento e l’altro dice la sua sulla partita. Nel bel mezzo dell’ultimo intervento però, alle spalle del giornalista si palesa Juan Jesus, che totalmente scalzo cammina sul prato del Maradona mentre usa il suo cellulare.

L’inviato nota subito la presenza del brasiliano e lo ferma incuriosito, ed esclama: “Juan cosa sta facendo? Perché sei qui scalzo?”. La risposta del difensore azzurro è eloquente con tanto di gesto: “Sono stato sorteggiato all’antidoping. Così sento freddo e vado a fare la pipì”. Chiusa la breve intervista, le telecamere hanno continuato ad inquadrarlo per qualche minuto, in una scena che poteva sembrare addirittura da film.

Juan Jesus nella partita di ieri è tornato ad essere titolare dopo qualche settimana, disputando una discreta partita, nonostante la forza del trio offensivo del Barcellona. Calzona lo vede (per ora) come titolare nel suo Napoli, nonostante qualche mugugno da parte della tifoseria sul calciatore, che spesso nella sua carriera ha alternato grandi partite a prestazioni sottotono.