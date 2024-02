Italia 1 manderà in onda quest’oggi, in seconda serata, un docufilm in cui si analizzeranno le ultime ore di Diego Armando Maradona, prima della controversa morte giunta il 25 novembre del 2020.

Stasera su Italia 1 un docufilm che analizzerà le ultime ore in vita di Maradona

Le immagini verranno mandate in onda nel corso della trasmissione “Gioco Sporco, i misteri dello sport”, in onda su Italia 1, in cui in ogni puntata si ripercorrono vicende, spesso tragiche, legate al mondo dello sport approfondendo elementi contraddittori che, a distanza di tempo, non sono stati del tutto chiariti.

Immagini inedite ed interviste esclusive a Diego jr e Ferrara

La puntata su Maradona riguarderà gli ultimi istanti vissuti dal Pibe de Oro, che l’hanno portato alla morte avvenuta nella sua villa in provincia di Tigre. Sono tanti ancora i punti oscuri sulle sue ultime settimane di vita. Persone, testimoni che lo hanno conosciuto intimamente, come il figlio Diego Junior o l’ex compagno di squadra nel Napoli e amico fraterno, Ciro Ferrara, sono stati intervistati all’interno del programma, per raccontare il loro rapporto con Maradona. Interviste esclusive, documenti inediti, testimonianze dirette e diversi flashback narrativi sveleranno l’aspetto intimo del protagonista.