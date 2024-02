Ieri sera Francesco Calzona ha fatto il suo esordio sulla panchina del Napoli pareggiando contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Una partita complicata, contro un avversario di rango, che ha evidenziato sia le lacune che le potenzialità inespresse della squadra partenopea manifestate in questa stagione.

Dopo un avvio caratterizzato da errori tecnico-tattici e tensione, la squadra si è lentamente sciolta e, nonostante la scarsa pericolosità confermata ancora una volta in zona offensiva, è riuscita a strappare un risultato importante grazie ad una giocata estemporanea del ritrovato Victor Osimhen, rimandando il discorso qualificazione alla gara di ritorno in programma in Catalogna il 12 marzo.

Le quattro giornate di Calzona: tre ‘piccole’ e l’acerrima nemica prima della trasferta più importante

Calzona è riuscito in quello che con tutte le probabilità era il suo obiettivo: rimandare di venti giorni il discorso qualificazione. Difficile chiedere di più in meno di quarantotto ore. La qualificazione ai quarti rappresenta per il Napoli l’unica speranza di accedere al tanto agognato Mondiale per club a 32 squadre che si giocherà negli Stati Uniti l’anno prossimo. Una competizione che Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente farsi sfuggire, e che lo ha spinto ad effettuare in maniera così repentina il cambio in panchina.

Il nuovo tecnico adesso avrà quattro partite di campionato a disposizione per ristabilire gioco, mentalità e serenità in un ambiente che, dallo scudetto in poi, ha visto le proprie certezze via via sgretolarsi. Per Calzona questa è certamente la chance più importante della carriera per affermarsi a livello internazionale, e portare il Napoli a disputare la prossima Champions League, oltre al Campionato del Mondo, rappresenterebbe per lui un doppio traguardo che verosimilmente vorrebbe significare la riconferma sulla panchina azzurra per la prossima stagione.

Il tour de force inizierà domenica 25 febbraio a Cagliari, contro i rossoblu impelagati nella lotta per non retrocedere. Mercoledì prossimo il Napoli sarà invece impegnato a Sassuolo, nel recupero della giornata saltata a causa della Supercoppa Italiana. Le due sfide di marzo che anticiperanno la trasferta Champions, consentiranno invece al nuovo tecnico di rimanere a Castel Volturno senza stancanti spostamenti. I partenopei ospiteranno infatti prima la Juventus (3 marzo) poi il Torino (l’8 o il 9).

Il calendario del Napoli fino al ritorno degli ottavi di Champions League

Serie A| Cagliari-Napoli (25 febbraio)

Serie A| Sassuolo-Napoli (28 febbraio)

Serie A| Napoli-Juventus (3 marzo)

Serie A| Napoli-Torino (8 o 9 marzo)

Champions League| Barcellona-Napoli (12 marzo)