L’agente di Osimhen al veleno sui social: “Victor, loro parlano e tu segni. Come sempre”

Il Calcio Napoli esce imbattuto dalla sfida del Maradona contro il Barcellona, valida per il turno d’andata degli ottavi di Champions League. Alla prima di Calzona sulla panchina azzurra, i partenopei sono riusciti a recuperare il gol di Lewandowski con il solito Victor Osimhen, al rientro da titolare dopo l’oltre mese e mezzo d’assenza per la Coppa d’Africa. Il calciatore nigeriano nelle ultime ore oltre per la prestazione, ha fatto parlare di sé per un tweet da parte del suo agente Roberto Calenda che ha scatenato una mini bufera social.

Le parole di Roberto Calenda ad Osimhen dopo Napoli-Barcellona

Non è la prima volta che Roberto Calenda fa parlare di sé, l’agente di Victor Osimhen, si è reso nuovamente protagonista con un episodio capitato sui social in mattinata. Calenda infatti, pochi minuti fa ha pubblicato un post su Twitter molto polemico, sulle tante critiche sollevate all’attaccante nigeriano dopo l’ultimo periodo. Queste sono le sue parole: “Loro parlano, tu segni! Come al solito”.

Parole sicuramente contro le ultime polemiche sollevate al calciatore, tra la scelta di non giocare contro il Genoa e l’assenza prolungata causa la Coppa d’Africa che ha privato il Napoli del suo calciatore per oltre un mese e mezzo. Si arricchisce dunque di un’altra polemica la stagione travagliata dell’attaccante, che tra post su Tik Tok, bufere social e le parole del suo agente non sta vivendo un’annata semplice. In campo Osimhen per ora ha fatto segnare il suo nome nel tabellino 9 volte (2 gol in Champions League e 7 in campionato) in 19 partite stagionali. Nella speranza che possa essere determinate in questi ultimi mesi di campionato con Francesco Calzona, per centrare l’obiettivo Champions, che in classifica dista nove punti (ricordando che gli azzurri hanno da recuperare la sfida contro il Sassuolo)