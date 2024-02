Napoli, Calzona sorprende tutti: Zielinski può ritornare ad essere protagonista assoluto

Il Calcio Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari (calcio d’inizio domenica alle ore 15:00) per rilanciarsi in un campionato per ora complicato. Gli azzurri di Francesco Calzona arrivano dal buon pareggio di Champions League contro il Barcellona, grazie ad un gol del ritrovato Osimhen. Il tecnico calabrese ha potuto finalmente avere i suoi calciatori a piena disposizione in allenamento per qualche giorno e adesso studia le mosse migliori, tra cui una in particolare che spaccherà molto il tifo azzurro e riguarda il polacco, Piotr Zielinski.

Zielinski rientra nei piani del Napoli di Calzona? L’indiscrezione che spacca i tifosi

Il caso Piotr Zielinski è noto a tutti, il centrocampista polacco è promosso sposo dell’Inter, che raggiungerà al termine di questa stagione dopo che il suo contratto andrà in scadenza. Nel momento in cui i suoi agenti hanno trovato l’accordo con i nerazzurri, il calciatore è stato messo dietro nelle gerarchie, tanto da escluderlo anche dalla lista Champions League. Un’azione che ha spaccato in due il tifo, con chi appoggia la decisione e chi meno.

Sul ruolo del calciatore in questi ultimi mesi di azzurro sembra essere arrivata un’indicazione abbastanza importante negli ultimi allenamenti svolti da Calzona. Infatti il polacco è ancora nel progetto tecnico dell’allenatore calabrese. La stima tra i due è molto alta e Zielinski potrebbe partire anche titolare nella sfida di domenica pomeriggio contro il Cagliari. I due si parlano spesso e il centrocampista ha sottolineato come vuole chiudere bene la sua esperienza in azzurro ed è pronto a dare una mano al Napoli e a Calzona. Occhi dunque sulla sfida di questo weekend, con il polacco che potrebbe ritornare titolare da mezz’ala nel 4-3-3 usato mercoledì scorso nella partita di Champions contro il Barcellona.