De Laurentiis non molla per Hamsik, il futuro nel Napoli non è ancora chiuso

Il nome di Marek Hamsik continua ad essere quello più in voga nelle stanze segrete del Calcio Napoli. L’ex centrocampista slovacco, bandiera del club azzurro è stato al centro di tante voci negli ultimi giorni, dopo l’arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli. Sembrava tutto pronto per un suo arrivo nello staff tecnico dell’allenatore calabrese, ma i dubbi e alcuni ripensamenti hanno frenato lo slovacco che ha declinato l’offerta dopo un lungo corteggiamento da parte di Aurelio De Laurentiis nel corso di questa settimana. Il patron di Filmauro però non ha ancora mollato la presa, e prepara un nuovo assalto per averlo subito nello staff.

De Laurentiis pronto a riprovarci con Hamsik, il Napoli aspetta lo slovacco

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente del Napoli le ha provate tutte per riportare lo slovacco a Napoli. Con un pressing continuo fino a mercoledì notte, dopo la sfida di Champions League contro il Barcellona. Almeno per ora Marek Hamsik sembra sicuro della sua scelta, preferendo voler seguire da vicino i propri figli dopo anni di carriera in giro per il mondo. La seconda motivazione invece è puramente professionale, con lo slovacco che ha ammesso “di non sentirsi ancora pronto” per questa sfida.

Aurelio De Laurentiis però non molla il colpo ed è pronto a compiere un secondo tentativo nei prossimi mesi, sperando di poter sedersi al tavolo con dalla sua un buon filotto di risultati ottenuti da Calzona (intermediario chiave nella trattativa per il ritorno di Hamsik). Il tecnico infatti era stato il primo a chiedere all’ex centrocampista di seguirlo a Napoli, per continuare il fantastico lavoro iniziato con la nazionale slovacca. Tutto rimandato dunque alla primavera, quando le acque saranno sicuramente più calme. Rimane dunque vivo il sogno di molti napoletani che vogliono rivedere il proprio idolo nuovamente in veste azzurra.