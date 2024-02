Napoli, le condizioni di Ngonge: il belga mette il Sassuolo nel mirino

Il Calcio Napoli si prepara alla partita di domenica pomeriggio contro il Cagliari. Gli uomini di Francesco Calzona arrivano dal buon pareggio interno contro il Barcellona negli ottavi di Champions League e adesso cercano la prima vittoria del nuovo ciclo. Per il tecnico calabrese però ci saranno delle defezioni di formazione, tra cui l’assenza di Cyril Ngonge. L’attaccante che ha saltato la partita di mercoledì per un problema fisico, non ci sarà nemmeno per la trasferta in Sardegna per farsi trovare pronto nella sfida contro il Sassuolo.

Le condizioni di Ngonge, il Napoli lo aspetta nel recupero contro il Sassuolo

L’attaccane belga è stato uno dei grandi assenti della sfida contro il Barcellona di mercoledì scorso, Ngonge infatti si era fermato poche ore prima per un problema muscolare che lo ha messo ko. Dopo gli esami effettuati giovedì è stato evidenziato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Per lui infatti in questi giorni c’è solamente stato un ritorno in palestra proprio per non sovraccaricare il ginocchio infortunato.

Le condizioni però non preoccupano particolarmente il Napoli. Il belga infatti da prassi sarà assente contro il Cagliari, nella trasferta di domenica pomeriggio, proprio per accelerare il recupero. Continuerà a lavorare a Castelvolturno per ritrovare la migliore condizione e per ritrovarsi con il gruppo alla ripresa degli allenamenti. Nel mirino dunque il recupero di mercoledì sera contro il Sassuolo, quando il Napoli affronterà la trasferta a Reggio Emilia. Ogni aggiornamento sulle sue condizioni arriveranno però solo nei prossimi giorni, quando si avranno i resoconti sugli allenamenti prima della partenza verso la Sardegna.