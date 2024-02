Il Napoli riesce a buttare via anche questa partita, facendosi raggiungere all’ultimo secondo di recupero dal Cagliari dopo aver fallito tre clamorose occasioni per raddoppiare il gol siglato da Osimhen al 65′. Al 96′, sul lancio dell’ave Maria di Dossena dalla propria metà campo, Juan Jesus decide di perdersi completamente Luvumbo, che senza fare neanche un movimento per smarcarsi si trova libero di agganciare in area e battere Meret. Due punti letteralmente accartocciati e cestinati dagli azzurri, che adesso distano addirittura 11 punti dal quarto posto.

96′ – GOL DEL CAGLIARI – All’ultimo secondo la doccia è gelida: Luvumbo approfitta di una dormita della difesa azzurra, e batte Meret da pochi passi dopo aver agganciato in area il classico lancio lungo della disperazione.

95′ – Lobotka va vicinissimo al gol della domenica, con una conclusione da fuori che sfiora l'incrocio.

94′ – Altra grandissima chance per il Napoli con Simeone , che va via in contropiede, supera l'uomo e calcia a botta sicura: Scuffet mette in angolo.

91′ – Ammonito Olivera per perdita di tempo.

per perdita di tempo. 90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.

90′ – Clamorosa opportunità fallita da Politano : gli azzurri recuperano palla in contropiede, Cajuste serve il numero 21 che entra in area ma da ottima posizione non centra lo specchio.

86′ – Ammonito Deiola per fallo su Anguissa .

85′ – Fuori anche Mazzocchi , dentro Ostigard .

85′ – Esce Osimhen leggermente acciaccato, dentro Simeone.

79′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Raspadori e Zielinski , dentro Lindstrom e Cajuste .

76′ – Doppio cambio per il Cagliari: dentro Oristanio e Petagna , fuori Augello e Pavoletti , infortunatosi.

75′ – Conclusione di Deiola da fuori, blocca centralmente Meret .

73′ – Cambio per il Napoli: fuori Kvaratskhelia , dentro Politano .

67′ – Ammonito Nandez per proteste.

66′ – Osimhen fallisce un gol clamoroso colpendo due volte il palo (la seconda a porta vuota). La rete sarebbe stata però annullata per fuorigioco di partenza.

65′ – GOOOL DEL NAPOLI!!! Azzurri in vantaggio! Raspadori ruba palla ad Augello , va via sulla destra, crossa perfettamente per Osimhen , che insacca da due passi.

65′ – Fiammata del Napoli: calcio d'angolo improvviso battuto corto dagli azzurri, Kvaratskhelia crossa per Osimhen , che schiaccia di testa ma non riesce ad angolare. Blocca Scuffet .

61′ – Triplo cambio per il Cagliari: fuori Jankto , Gaetano e Lapadula , dentro Pavoletti , Zappa e Viola .

49′ – Ci prova il Cagliari: cross dalla sinistra di Luvumbo , Lapadula attacca il primo palo e calcia, palla a lato.

48′ – Ammonito Luvumbo per spinta plateale su Raspadori .

per spinta plateale su . 46′ – Batte il Napoli, riprende l’incontro.

45′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

42′ – Pericolo scampato per il Napoli: incomprensione tra Meret e Juan Jesus , il portiere azzurro con i pugni serve un clamoroso assist per Luvumbo , che di testa riesce nell’impresa di non inquadrare la porta sguarnita da posizione centralissima.

40′ – Ci prova Mazzocchi da fuori area, dopo il servizio di Osimhen : palla alle stelle.

36′ – Ammonito Lapadula per fallo su Juan Jesus a centrocampo.

32′ – Gol del Cagliari annullato per fuorigioco : calcio di punizione battuto da Gaetano , Rrahmani mette alle spalle di Meret nel tentativo di anticipare Lapadula . Il Var richiama Pairetto all'on field review, ed il direttore di gara cancella il vantaggio rossoblu per fuorigioco dell'attaccante.

28′ – Conclusione da fuori di Raspadori , Scuffet vola e respinge il tiro.

, vola e respinge il tiro. 24′ – Napoli in sofferenza: il Cagliari spinge a testa bassa.

16′ – Occasione per il Cagliari: Luvumbo crossa dalla sinistra per Jankto : il suo colpo di testa si perde a lato.

crossa dalla sinistra per : il suo colpo di testa si perde a lato. 10′ – Il Napoli è padrone del campo: manovra fluida e sprazzi di qualità in questo avvio.

4′ – Animi che si riscaldano subito: Mina si aggrappa alla maglia di Osimhen , pizzicandogli il petto. L'azzurro si libera dell'uomo spingendolo, per Pairetto il fallo è suo. Si accende un parapiglia, sedato sul nascere.

1′ – Batte il Cagliari, inizia la sfida della Sardegna Arena!

Benvenuti dalla Sardegna Arena di Cagliari per la cronaca in tempo reale della sfida tra i rossoblu di Claudio Ranieri e il Napoli allenato da Francesco Calzona.

LIVE | Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Prati; Jankto, Gaetano; Luvumbo. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.