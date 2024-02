Calzona su Kvaratskhelia: “Si concentra talmente tanto da perdere la sua fantasia”

Kvaratskhelia concentrato, fin troppo, tanto da perdere la fantasia. È questa la spiegazione di Francesco Calzona sul momento non brillante dell’attaccante georgiano, il quale nonostante l’impegno non riesce ad essere determinante come lo scorso anno.

Calzona su Kvaratskhelia: “Si concentra talmente tanto da perdere fantasia”

Quest’anno anche molti tifosi del Calcio Napoli hanno rilevato una certa prevedibilità nelle giocate di Khvicha Kvaratskhelia. Nell’intervista concessa a Dazn dopo Cagliari-Napoli, in cui gli azzurri si sono fatti acciuffare a 30 secondi dal termine a causa dell’ennesima e clamorosa svista difensiva, Calzona ha affermato: “Per quanto riguarda la mia gestione, lui fa di tutto per fare quello che io gli chiedo. Magari si concentra talmente tanto da perdere la sua fantasia. Penso che a breve ci darà una mano, sono contento della sua disponibilità e questo mi fa ben sperare”.

L’impegno di Kvaratskhelia è fuori discussione, al contrario, il ragazzo fa quasi tenerezza quando cerca con tutte le forze di superare gli avversari e creare delle occasioni, non venendo adeguatamente supportato dalla squadra. In una situazione del genere è oggettivamente complicato inventare delle giocate. L’augurio è che la squadra torni a girare, trovi una condizione fisica e mentale accettabile, in modo da permettere alle proprie stelle di brillare e spaccare le difese avversarie.