Il punto da casa Napoli in vista del Sassuolo: Cajuste out, Ngonge ancora a parte

Il Calcio Napoli si prepara alla trasferta di domani contro il Sassuolo. Franceso Calzona infatti è alla ricerca della prima vittoria sulla panchina azzurra dopo i pareggi maturati per 1-1 contro Barcellona e Cagliari. Gli azzurri però continuano ad avere defezioni di formazione (ultima quella di Cajuste) e trovano un Sassuolo chiamato a fare punti per staccarsi dalla zona a rischio, motivo per cui dopo la sconfitta contro l’Empoli è stato esonerato l’allenatore Alessio Dionisi.

Il Napoli perde Cajuste, per Ngonge le speranze sono al lumino

L’ultima notizia arrivata è quella legata allo svedese. Il mediano azzurro salterà la trasferta di domani contro il Sassuolo (come annunciato dal Napoli sui propri canali ufficiali) per un problema muscolare che ha fermato il calciatore nella giornata di ieri. Gli esami saranno fatti soltanto nei prossimi giorni per capire bene le modalità di recupero e i tempi del caso. Rischia di saltare più di una partita.

Anche per Cyril Ngonge la situazione non sembra migliorare, infatti dal report dell’allenamento odierno degli azzurri, il belga si legge che è ancora alle prese con il suo problema fisico. L’attaccante anche oggi ha solamente svolto attività in palestra, anche per lui dunque le speranze sono al lumino. Calzona dunque ci riflette, l’obiettivo sarebbe quello di portarlo almeno in panchina per averlo a partita in corso ma sembra molto complesso.

Nelle prossime ore sarà sciolto ogni dubbio per il belga visto che sarà diramata la lista dei convocati che partiranno nel tardo pomeriggio verso Reggio Emilia. Calcio d’inizio ricordiamo alle ore 18:00 al Mapei Stadium. Ancora dubbi invece per Calzona anche sotto l’aspetto degli uomini in campo, visto i tanti impegni ravvicinati ci si aspetta molto turnover da parte del tecnico calabrese, alla terza panchina con gli azzurri.