Esodo azzurro per Barcellona-Napoli: settore ospiti sold-out in meno di 24 ore

Il Calcio Napoli è pronto all’assalto spagnolo, gli uomini di Calzona il prossimo 12 marzo si giocheranno l’accesso ai quarti di Champions League contro la squadra di Xavi. Una sfida viva, grazie all’1-1 del Maradona, che ha messo le due squadre in bilico per la partita di ritorno. Gli azzurri avranno bisogno di ogni tipo di supporto. Tra cui quello dei tifosi che hanno preso d’assalto la prevendita aperta ieri mattina e sono pronti a inserirsi anche negli altri settori del campo per non perdersi una sfida che rimarrà sicuramente nella storia del club partenopeo.

La corsa al biglietto, il settore ospiti per Barcellona-Napoli è sold-out dopo poche ore

Nessuno si vuole perdere Barcellona-Napoli, che negli ultimi anni è diventato quasi un “classico del calcio europeo”, visti i tanti incroci tra le due formazioni tra Champions League ed Europa League. Gli uomini di Calzona sognano di strappare una clamorosa qualificazione dopo l’1-1 dell’andata grazie ad un gol del ritrovato Osimhen negli ultimi minuti.

A supporto degli azzurri ci sarà anche una folta rappresentanza dei tifosi. Infatti come spiega il “Corriere dello Sport” nella sua edizione odierna, i 2700 biglietti messi a disposizione dei tifosi del Napoli sono finiti dopo pochissime ore nella giornata di ieri. La partita dello Stadio Olimpico Lluis Companys vedrà dunque tanti tifosi del Napoli carichi e pronti a supportare la squadra. Naturalmente non saranno solo in 2700. Sono previsti altri tifosi lungo tutti i settori dello stadio, come spesso succede in queste partite di cartello. L’appuntamento è dunque per il prossimo 12 marzo, quando gli azzurri giocheranno l’ultima grande competizione in cui sono ancora in corsa. Per rendere più dolce una stagione amarissima. Prima però testa al campionato, partendo da oggi, quando alle 18:00 ci sarà il calcio d’inizio del recupero tra Sassuolo e Napoli (partita posticipata a causa della partenza in Arabia Saudita degli azzurri per la Supercoppa).