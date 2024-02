VIDEO/ Un tifoso attacca Meret dopo l’allenamento: “Ascoltami quando parlo, qua abbiamo un problema”

Momento abbastanza caldo nella giornata di ieri all’esterno del Training Center di Castelvolturno tra un tifoso e il portiere azzurro Alex Meret. In una stagione dalle mille difficoltà per il Napoli anche i tifosi sembrano aver accusato il colpo, dopo la gioia dello scudetto di soli nove mesi fa. A rimetterci questa volta è stato il portiere che, dopo avere accostato per concedersi a foto e autografi, ha subito lo sfogo di un tifoso che anche con toni abbastanza pesanti ha voluto esprimere tutta la sua delusione per l’andamento della stagione calcistica.

Un tifoso si scaglia contro Meret, l’episodio prima di Sassuolo-Napoli

Animi sicuramente non dei migliori prima della sfida contro il Sassuolo. I tifosi del Napoli ci hanno tenuto a sottolineare la propria delusione per una stagione nata storta. Il Calcio Napoli che si trova a metà classifica, fuori dalla Coppa Italia e alla ricerca di un mezzo miracolo per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona tra due settimane. Anche in campionato c’è bisogno di una svolta rapida, anche per non perdere ulteriore terreno dalla zona che conta per l’Europa, che ora dista molti punti.

Ieri, prima dell’arrivo dei calciatori, un tifoso ha sfruttato l’occasione di sfogarsi con Meret dando vita ad un monologo anche abbastanza tosto, su cui il portiere non ha risposto, accennando solo qualche movimento con la testa mentre si concedeva a foto e autografi: “Se avete qualche problema con la società lo dovete risolvere con loro e non con i tifosi. Non è giusto Alex, non è giusto, perché noi vi sosteniamo fino alla morte. Ascoltami Alex quando parlo, non farti le fotografie, qui abbiamo un problema e dobbiamo risolverlo, hai capito Alex?”.