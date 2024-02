Sassuolo-Napoli 1-6, gli azzurri asfaltano i neroverdi e mandano un messaggio alla Juventus

Il Napoli passeggia su un Sassuolo in crisi profonda e rialza finalmente la testa. Dopo il vantaggio iniziale dei neroverdi firmato da Racic, arrivano i gol di Rrahmani, Osimhen (tripletta) e Kvaratskhelia (doppietta). Una vittoria che farà bene al morale in vista della sfida delle sfide, in programma domenica al Maradona contro la Juventus.

FINE PARTITA

87′ – fuori Pinamonti, dentor Kumi.

80′ – Fuori Lobotka, dentro Dendonker.

77′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Osimhen e Traorè, dentro Simeone e Zielinski.

75′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!! – Ancora una magia di Kvaratskhelia , che calcia prima di destro, poi di sinistro, infilando la sfera all’incrocio!

Ancora una magia di , che calcia prima di destro, poi di sinistro, infilando la sfera all’incrocio! 67′ – Cross al bacio di Kvaratskhelia per Raspadori: conclusione centrale, blocca Consigli.

62′ – Doppio cambio per il Napoli: dentro Raspadori e Natan, fuori Politano e Rrahmani.

61′ – Di Lorenzo dentro per Politano, Missori evita la sesta capitolazione.

56′ – Cambia il Sassuolo: fuori Racic e Doig, dentro Volpato e Missori.

51′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!! – Manita!!!! Giocata sublime di Khvicha Kvaratskhelia , che converge al centro alla sua maniera e infila l’angolo alla sinistra di Consigli!

– Manita!!!! Giocata sublime di , che converge al centro alla sua maniera e infila l’angolo alla sinistra di Consigli! 47′ – GOOOL DEL NAPOLI!!! – Dilagano gli azzurri!!! Follia di Consigli, che serve Kvaratskhelia dal calcio di rinvio, il georgiano appoggia per Osimhen , che firma così la sua tripletta.

Dilagano gli azzurri!!! Follia di Consigli, che serve Kvaratskhelia dal calcio di rinvio, il georgiano appoggia per , che firma così la sua tripletta. 46′ – Batte il Sassuolo, riprende il match.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46′ – Sfiora il gol anche Kvaratskhelia, Consigli si oppone alla sua conclusione con una gran parata di piede.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

41′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!! – Ancora Victor Osimhen ! Altro assist di Politano, tocco sotto a battere Consigli da parte del nigeriano, che non perdona. Dominio azzurro, finalmente.

– Ancora ! Altro assist di Politano, tocco sotto a battere Consigli da parte del nigeriano, che non perdona. Dominio azzurro, finalmente. 35′ – Kvaratskhelia sfiora il gol dell’anno: conclusione da centrocampo, Consigli battuto, palla che sfiora la traversa.

31′ – GOOOOL DEL NAPOLI!!!! – In due minuti gli azzurri la rimontano! Assist di Politano per Victor Osimhen , che dall’interno dell’area batte Consigli!

In due minuti gli azzurri la rimontano! Assist di Politano per , che dall’interno dell’area batte Consigli! 29′ – GOOOL DEL NAPOLI!! – Pareggio azzurro! Colpo di tacco geniale di Anguissa per Amir Rrahmani , che in una sortita offensiva delle sue infila di destro l’angolo più lontano.

Pareggio azzurro! Colpo di tacco geniale di Anguissa per , che in una sortita offensiva delle sue infila di destro l’angolo più lontano. 27′ – Ci prova Osimhen con un’azione di sfondamento lanciato da Di Lorenzo, ma il suo tiro da posizione defilata termina alto di poco.

17′ – GOL DEL SASSUOLO – Alla prima sortita offensiva passano i padroni di casa con Racic , che indovina l’angolo alla sinistra di Meret da fuori area.

Alla prima sortita offensiva passano i padroni di casa con , che indovina l’angolo alla sinistra di Meret da fuori area. 14′ – Sfiora il gol il Napoli: Ferrari chiude su Osimhen pronto a insaccare da due passi il cross di Mario Rui.

13′ – Pericoloso il Napoli con un tiro da fuori dell’ex Traorè che va vicino al palo.

3′ – Napoli partito a testa bassa.

1′ – Batte il Napoli, inizia l’incontro!

INIZIO PARTITA

Buonasera amici di Vesuvio Live e benvenuti alla cronaca in tempo reale di Sassuolo-Napoli, partita valida per il recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A.

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Mulattieri, berardi, Obiang Ceide, Kumbulla, Volpato, Lipani, Kumi, Defrel. All. Bigica.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Natan, Juan Jesus, Olivera, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori. All. Calzona.