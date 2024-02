Il Pampa Sosa attacca Mazzarri: “Gli amici giornalisti lo difendono ma con lui si è visto l’anti-calcio”

Il Calcio Napoli ritrova un piccolo sorriso con la vittoria di ieri sera per 6-1 contro il Sassuolo. Arriva dunque anche la prima vittoria di Francesco Calzona dopo i pareggi contro Barcellona e Cagliari. Secondo molti il tecnico calabrese ha dato nuova linfa ad una squadra precedentemente apparsa scarica e mai nel vivo, e sarebbe l’uomo giusto per la “rimonta Champions League”. Aumentano dunque i dubbi sulle precedenti gestioni, tra cui quella di Mazzarri e sul caso si è espresso l’ex attaccante, il “Pampa” Sosa che non si è risparmiato durante La partita dei campioni” su TeleA.

Sosa contro Mazzarri, ecco la sua idea sul Napoli

L’ex attaccante ha voluto commentare così la stagione del Napoli, attaccando duramente Walter Mazzarri: “Con Mazzarri c’era un chiaro problema tattico, era evidente che la squadra non poteva fare quel tipo di gioco. La classifica purtroppo è questa, ma Calzona non c’entra, il problema è l’anti-calcio dei mesi scorsi che abbiamo visto. Si vede adesso la volontà dell’allenatore. Calzona ha rimesso semplicemente le cose al suo posto e gli ha fatto fare le cose che sanno fare al meglio. Ora vediamo difendere in avanti con Lobotka che aggredisce tutti in ogni partita. Prima invece si tornava indietro per difendere bassi e aspettare gli avversari. Ora invece recuperi palla in alto e crei subito occasioni importanti, proprio come successo ieri. Dipende dall’allenatore, è una questione di atteggiamenti”.

Mazzarri al centro della critica e il trattamento che gli ha riservato la stampa non è piaciuto a Sosa che lo commenta così: ““Qui se uno critica Mazzarri escono fuori tutti gli amici di Mazzarri a difenderlo a più non posso. Un conto è essere giornalisti, un altro conto è fare il giornalista amico di Mazzarri, questa cosa non è professionale, anzi.”