Napoli, l’esito degli esami di Cajuste: cosa si è fatto e i tempi di recupero

Il Calcio Napoli ritrova il sorriso con la vittoria contro il Sassuolo per 6-1, ma non arrivano buone notizie dall’infermeria. Prima della sfida infatti si era fermato in allenamento il centrocampista svedese, Jens Cajuste. La giovane mezz’ala per via precauzionale non è partito con gli altri in direzione Reggio Emilia per svolgere tutti gli esami di routine del caso. In mattinata sono arrivati gli esiti che però non fanno sorridere Francesco Calzona e tutto il suo staff.

Cajuste out, l’esito degli esami, il Napoli attende i tempi di recupero

Il Napoli proprio sul calciatore in mattinata ha pubblicato un comunicato ufficiale spiegando l’infortunio ma senza prevedere una tempistica sul recupero. Ecco la nota ufficiale: “Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste, ko prima della gara col Sassuolo, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l’iter riabilitativo”.

Per i tempi di recupero la società azzurra non si è voluta sbilanciare per ora. Infatti si aspetteranno i primi giorni di riabilitazione per capire quando lo svedese potrà ritornare in campo. Non dovrebbe essere nulla di grave, visto che si tratta di una distrazione, ma complice l’abbondanza di uomini ora in mediana, il tecnico Calzona vorrà recuperare al meglio il calciatore, senza forzare o far giocare il centrocampista sul dolore.