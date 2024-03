Bomba di De Laurentiis: “Stavo comprando Haaland per 50 milioni, ecco perché è svanito”

Il Napoli avrebbe avuto Erling Haaland in mano, con una trattativa già avviata ma che si è interrotta quando mancavano praticamente soltanto le firme. A raccontarlo è Aurelio De Laurentiis nell’ambito del Business of Football Summit del Financial Times organizzato a Londra, al quale ha partecipato ovviamente anche il patron del Calcio Napoli che ha raccontato questo retroscena che riguarda direttamente anche Mino Raiola, il procuratore scomparso ormai quasi due anni fa.

De Laurentiis su Haaland: “Il Napoli lo stava comprando per 50 milioni”

De Laurentiis ha affermato di avere praticamente già preso Haaland durante la stagione 2019/20, quando era ancora un attaccante del Salisburgo: “Mi ricordo quando ho scoperto Haaland, per me era un grandissimo giocatore quando i miei erano tutti preoccupati perché ancora non lo conoscevano. Era al Salisburgo, lo volevo comprare per 50 milioni”. Una somma che, rapportata al valore attuale del giocatore, sembra quasi ridicola, eppure non dobbiamo dimenticare che allora Haaland era ancora una scommessa. Il Napoli avrebbe poi puntato su un’altra scommessa, Victor Osimhen, giunto proprio nell’estate 2020 per 70 milioni di euro.

Perché la trattativa saltò

Alla fine l’affare saltò: “Allora Mino Raiola mi portò in un salotto e mi disse: ‘Senti di là non le dire queste cose, noi siamo amici. Per Haaland ho già provveduto io, non ti preoccupare, non ti mettere in mezzo’. Io lo fermai e lì si interruppe la trattativa. Lui aveva già organizzato tutto e percorso i suoi benefit”.