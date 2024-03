La Juventus arriva a Napoli ed alloggia in una delle più belle strutture della città, come di consueto. La società bianconera ha riservato tutte le stanze del Grand Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele, l’albergo che ormai da anni ospita i sabaudi che almeno per un paio possono godere del panorama spettacolare che si ammira dalle sue suites.

La Juventus a Napoli: prenotato l’intero Grand Hotel Parker’s

È lecito aspettarsi che saranno numerosi i tifosi juventini che giungeranno soprattutto dalla provincia e dalle altre zone della Campania per applaudire i propri beniamini. Non mancheranno comunque anche i sostenitori partenopei che daranno ben altra accoglienza ad Allegri e giocatori, in osservanza di una rivalità che negli ultimi anni si è fatta ancora più aspra, soprattutto dopo il celebre Scudetto perso in hotel a Firenze mentre in Inter-Juventus si realizzava lo scippo a suon di decisioni arbitrali che ancora oggi restano oscure e le cui motivazioni sono all’apparenza volutamente oscurate.

Una partita importantissima per il Napoli

Per il Calcio Napoli è una partita decisiva, come tutte quelle che restano fino alla fine del campionato, per poter ambire ad un posto in Champions League il prossimo anno. Attualmente il quarto posto è distante 8 punti, una rincorsa molto complicata ma non impossibile, ammesso che i segnali lanciati dai partenopei contro il Sassuolo siano davvero quelli che speriamo, sintomo di un risveglio.