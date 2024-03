Allegri: “La Juve non vince a Napoli da 5 anni, sarebbe bello farlo”

Per Massimiliano Allegri l’obiettivo è riuscire a vincere a Napoli dopo cinque anni dall’ultimo successo della Juventus. Il tecnico bianconero, nella conferenza stampa prima del match, ha toccato diversi argomenti e si è soffermato sull’ambiente che troverà allo stadio Maradona.

Allegri: la Juve vuole vincere a Napoli dopo 5 anni

Massimiliano Allegri ha affermato: “La Juventus son cinque anni che non vince a Napoli, sarebbe bello fare risultato ma non sarà facile. È una partita complessa, è una squadra tecnica ed è anomalo vederla in quella posizione di classifica. Le sfide a Napoli sappiamo che non finiscono mai, bisogna limitare le loro qualità migliori e cercare di essere propositivi quando abbiamo la palla. Hanno vinto una gara non semplice col Sassuolo, col rientro di Osimhen hanno ritrovato certezze. Quest’anno hanno avuto dei problemi ma il valore dei giocatori non cambia”.

Una sfida mai banale

Una sfida, quella tra azzurri e bianconeri, che non mai banale ed è ancora più accesa per quanto successo negli ultimi anni: dalla finale di Supercoppa con la famosa espulsione di Pandev allo scudetto scippato con le ombre sulla mancata espulsione a Pjanic, passando per il tema del Mondiale del Club in merito al quale il presidente Aurelio De Laurentiis promette battaglie legali qualora i partenopei non riuscissero a qualificarsi.

La questione Mondiale per Club

Questa sera sarà sicuramente battaglia: la Juventus, al secondo posto e lontana dall’Inter, non può lottare per il primato in classifica e punta dunque tutto sulla qualificazione in Champions. Il Calcio Napoli invece ha ancora nel mirino un quarto posto che richiede un finale di stagione ad altissimo livello per essere raggiunto.