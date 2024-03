VIDEO/ Bremer-Osimhen, colpi proibiti e nervosismo: il duello è sotto accusa

Il Calcio Napoli trova il secondo successo consecutivo (che non capitava da settembre) contro la Juventus di Massimiliano Allegri per 2-1 grazie alla rete di Giacomo Raspadori dopo l’errore dagli undici metri di Victor Osimhen. Il nigeriano è stato protagonista di una partita molto difficile, per colpa della marcatura del centrale di difesa Bremer, che con le buone ma soprattutto con le cattive ha tenuto a bada l’attaccante. Il video del loro duello ha fatto il giro del mondo e le polemiche non sono mancate, specialmente da parte dei tifosi azzurri.

Osimhen e Bremer, duello a suon di colpi proibiti: Napoli-Juventus è nel caos

Botte proibite, contrasti, nervosismo, sono questi gli argomenti chiave del duello durante i novanta minuti tra Bremer ed Osimhen. La domenica sera dell’attaccante nigeriano non è stata tra quelle più facili, con il nervosismo che l’ha fatta da padrone. Il difensore brasiliano con le cattive ha fermato il bomber partenopeo, con colpi che non sono piaciuti nemmeno ai tanti tifosi che sui social si sono scatenati contro Bremer e l’arbitro Mariani, mai intervenuto su questo duello.

Una serata dunque non facilissima per Victor Osimhen, il calciatore nigeriano oltre questa difficile lotta è stato ben chiuso in tutte le sue sortite offensive. Da una sua giocata però nasce il rigore decisivo nel finale, che nonostante sia stato sbagliato dallo stesso Osimhen, l’errore è andato in secondo piano grazie alla pronta ribattuta di Raspadori che ha regalato i tre punti agli azzurri. Napoli che con questa vittoria si è rilanciato in classifica complici anche gli stop di alcune avversarie. Prossimo turno per gli azzurri, venerdì sera contro il Torino. Prima del ritorno di Champions League contro il Barcellona, in terra spagnola per strappare una clamorosa qualificazione dopo il pareggio del Maradona.