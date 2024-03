Barcellona in piena emergenza, de Jong e Pedri salteranno il Napoli: il comunicato ufficiale del club

Doppio infortunio in casa Barcellona a 9 giorni dalla sfida di ritorno contro il Napoli valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Il club blaugrana dovrà fare a meno contro gli azzurri di due pedine fondamentali: Frenkie de Jong e Pedri hanno infatti abbandonato anzitempo il match disputato dai catalani al San Mamés contro l’Athletic Bilbao, rispettivamente per una distorsione al legamento laterale della caviglia destra e a una lesione al retto femorale della coscia destra.

Infortuni de Jong e Pedri, il comunicato ufficiale del Barcellona

Gli accertamenti effettuati hanno confermato che il giocatore della prima squadra Frenkie de Jong ha una distorsione del legamento laterale della caviglia destra.

Gli accertamenti effettuati, inoltre, hanno confermato che il giocatore della prima squadra Pedri ha una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra.

Frenkie de Jong si è procurato una distorsione alla caviglia dopo 26 minuti della partita contro l’Athletic Club di domenica a San Mamés, alla sua 26esima presenza stagionale. De Jong è stato titolare in tutte le sue partite in questa stagione con il Barça, segnando due volte.

Pedri ha lasciato il campo contro l’Athletic Club proprio alla fine del primo tempo per essere sostituito da Lamine Yamal. Quella di San Mamés è stata la 24esima presenza stagionale per il centrocampista, di cui 16 da titolare e nella quale ha anche segnato due gol.