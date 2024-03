Barcellona con l’infermeria piena: le probabili scelte di Xavi per la sfida contro il Napoli

Non è certo un momento semplice per Xavi sotto il punto di vista degli infortuni. L’allenatore del Barcellona nel corso dell’ultima sfida di campionato disputata al San Mamès contro l’Athletic Bilbao ha infatti perso per problemi fisici anche Pedri e de Jong, che si vanno ad aggiungere ai già noti Gavi, Ferran Torres, Marcos Alonso e Alejandro Balde.

Xavi in piena emergenza, il Barcellona ha gli uomini contati: gli azzurri devono approfittarne

Perdite fondamentali in vista del fondamentale return match di UEFA Champions League (1-1 all’andata) in programma martedì 12 marzo prossimo allo stadio Olimpico di Montjuic, e che vedrà i catalani affrontare il Napoli.

Gli azzurri, dal canto loro, si presenteranno all’appuntamento con la storia dopo aver ritrovato condizione, morale e risultati, uno su tutti la grande vittoria ottenuta domenica sera contro i rivali di sempre della Juventus allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

I blaugrana scenderanno in campo con il classico 4-3-3: ter Stegen difenderà i pali alle spalle di Kounde, Araujo, Martinez e Cancelo, che contro il Napoli è stato una vera e propria spina nel fianco soprattutto nella prima frazione di gioco. A centrocampo il mediano dovrebbe essere ancora Christensen, riadattato da Xavi in un ruolo più avanzato da qualche partita vista la mancanza di un centrale di ruolo in rosa che non sia infortunato. Al suo fianco, il giovanissimo Lopez e l’esperto Gundogan. Il tridente offensivo dovrebbe essere quello composto da Rahpinha, Lewandowski e Joao Felix, che sta recuperando nelle ultime settimane la condizione migliore e potrebbe essere preferito all’astro nascente Yamal.

La probabile formazione del Barcellona contro il Napoli

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen, Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo, Lopez, Christensen, Gundogan, Rahpinha, Lewandowski, Joao Felix.