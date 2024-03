È arrivata la replica ufficiale della FIFA alle parole pronunciate dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nei scorsi giorni durante un meeting a Londra. Il patron azzurro aveva minacciato azioni legali contro l’eventuale qualificazione della Juventus ai prossimi Mondiali per Club a 32 squadre in programma negli USA l’anno prossimo.

La FIFA replica a De Laurentiis: “Juve attualmente al Mondiale”, e utilizza una foto del Napoli

Il motivo del contendere riguarda la sanzione comminata ai bianconeri dalla UEFA l’estate scorsa, che di fatto ha impedito al club di Torino la disputa della Conference League per gli illeciti ben noti. Secondo il numero uno partenopeo è inammissibile che il suo club, in regola con i bilanci e tra i più sani dell’intero panorama calcistico continentale, debba cedere il passo a chi ha commesso illegalità clamorose negli ultimi anni.

Un ragionamento che non fa una piega, ma che evidentemente non ha mai fatto tentennare il massimo organismo globale che regola il futbol: se il Napoli non dovesse superare il turno contro il Barcellona e la Lazio non dovesse arrivare in finale di Champions, ad andare al Mondiale sarà la Juventus.

??? Italy @juventusfc will qualify for the FIFA Club World Cup 25™️ if @sscnapoli and @OfficialSSLazio fail to progress in Europe this month. pic.twitter.com/F6RPuhUgfa — FIFA (@FIFAcom) March 5, 2024



Questa la traduzione del testo pubblicato dalla FIFA: “La Juventus si qualificherà alla FIFA Club World Cup 2025 se la SSC Napoli e la SS Lazio non andranno avanti in Europa questo mese. Qualora una o entrambe dovessero avanzare, il posto rimanente a disposizione dei club italiani, attraverso il percorso Champions o il percorso classifica, rimarrà in sospeso, con l’attenzione rivolta alla fase dei quarti di finale“.