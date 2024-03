Castel Volturno, Osimhen non si allena in campo: le ultime sulle sue condizioni

Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.

Report allenamento SSC Napoli, lavoro personalizzato in palestra per Osimhen

La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi sulla potenza aerobica. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Il nigeriano deve recuperare da qualche piccolo problema fisico accusato nel finale della partita di Cagliari.

Torino e Barcellona saranno due partite fondamentali: riscriveranno il finale di stagione che si apprestano a vivere i campioni d’Italia in carica. Si inizierà venerdì contro i granata, in una sfida valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A e che, in caso di vittoria, porterebbe il Napoli temporaneamente a -1 dalla Roma quinta, in attesa della partita che i giallorossi giocheranno domenica sera a Firenze contro i viola.

Martedì prossimo, il 12 marzo, i partenopei proveranno invece a sfatare il tabù catalano e a conquistare l’accesso ai quarti di finale di UEFA Champions League.