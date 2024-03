Rrahmani preoccupa il Napoli: contro il Torino possibile riposo per il kosovaro

Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di venerdì sera contro il Torino. Dopo la vittoria contro la Juventus gli uomini di Francesco Calzona sognano ad occhi aperti la corsa alla zona Champions League che dista adesso 8 punti. Primo scoglio da superare è quello contro i granata, che all’andata si imposero per 3-0, nella sicuramente peggior uscita stagionale degli azzurri. In vista di venerdì però c’è da valutare le condizioni di alcuni giocatori, tra cui quelle di Amir Rrahmani, il kosovaro uscito anzitempo contro la Juventus sembra in serio dubbio.

Calzona valuta Rrahmani, ipotesi riposo contro il Torino per averlo contro il Barcellona

Il ko del difensore è stata l’unica macchia della splendida serata di domenica, che ha visto il Napoli trionfare di giustezza contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Attorno alle condizioni del calciatore è salita molta preoccupazione per colpa dei tanti impegni ravvicinati che gli azzurri avranno nelle prossime settimane. Calzona studia la mossa migliore, pensando specialmente alla sfida di Champions League in programma martedì prossimo alle ore 21:00 contro il Barcellona di Xavi per il ritorno degli ottavi di finale.

Per questo motivo, come annuncia anche La Gazzetta dello Sport, il kosovaro venerdì sera con tutta probabilità riposerà nella sfida di campionato contro il Torino, per arrivare poi pronto alla partita di Champions League. Il calciatore kosovaro nell’allenamento di ieri ha continuato a svolgere attività personalizzata, proprio per non sovraccaricare la zona interessata. L’idea è quella di valutare le condizioni del calciatore giorno per giorno per preservarlo al massimo e averlo pronto per la sfida contro il Barcellona. Per venerdì invece scaldano i motori Juan Jesus e Ostigard, coppia difensiva vista nella sfida di domenica contro la Juventus nel secondo tempo. Altre novità sul kosovaro invece arriveranno probabilmente dall’allenamento odierno.