L’agente di Kvaratskhelia: “Khvicha via da Napoli solo per un’offerta irrinunciabile. Tutto sarà chiaro a maggio”

Kvaratskhelia è sicuramente una dei sorrisi più belli ritrovati in casa Calcio Napoli grazie alla cura Francesco Calzona. Il georgiano ha avuto una stagione molto complicata e nervosa, tra schemi non riusciti, partite di sofferenza e tante difficoltà generate dalla stagione degli azzurri che è riuscita ad appannare anche la sua stella. Con il tecnico calabrese la musica però sembra essere cambiata, con tre gol nelle ultime due partite, che hanno rilanciato l’esterno per un finale di campionato da protagonista, senza dimenticare la Champions League.

L’agente di Kvaratskhelia sul futuro del georgiano a Napoli

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mamuka Jugeli, ha parlato del futuro del suo assistito, tra Napoli e Nazionale. Ecco le parole sul futuro del calciatore in azzurro: “Per quanto riguarda il Napoli stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Kvara potrebbe partire qualora arrivasse una cifra talmente alta che il Napoli non potrà rifiutarla. Non posso parlare dell’importo specifico del club, questo è compito del presidente della squadra, io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro a fine maggio”.

Il focus è anche sulla nazionale georgiana che si sta giocando un posto per Euro 2024, dove mancherà la stella azzurra per squalifica: “Khvicha è molto nervoso perché non potrà aiutare la Georgia nella partita contro il Lussemburgo, ma facciamo il tifo per la nostra nazionale insieme”.