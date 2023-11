Oggi 27 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Girona Futbol Club-Athletic Club Bilbao, valida per il campionato spagnolo La Liga. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Girona Futbol Club-Athletic Club Bilbao live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Girona Futbol Club-Athletic Club Bilbao

DATA INCONTRO: 27 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

Questa sera torna in campo tutto il fascino della Liga spagnola, con una partita da mille e una notte che potrebbe riconsegnare la vetta della classifica al sorprendente Granada. I padroni di casa, infatti, questa sera battendo l’Athletic Bilbao potrebbero scavalcare nuovamente il Real Madrid, portandosi così al primo posto con due punti di vantaggio sui blancos. Un vero e proprio sogno, quello che stanno vivendo i catalani che dopo il pareggio alla prima giornata contro la Real Sociedad hanno conquistato l’incredibile numero di 11 vittorie in 12 partite, perdendo solo contro i madrileni di Carlo Ancelotti. Un andamento strabiliante, completamente inatteso, che sta proseguendo nonostante l’avanzare delle giornate. Che sia la stagione giusta per un miracolo?