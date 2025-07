VIDEO/ Chiariello shock: “Non provo dolore per Diogo Jota, di fondo non ve ne fotte un ca**o di lui”

Fanno discutere le parole di Umberto Chiariello, pronunciate ieri pomeriggio nel corso di una trasmissione a Radio CRC. Il giornalista a toni duri attacca chi è rimasto scosso dalla morte di Diogo Jota, attaccante del Liverpool che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in Spagna.

Chiariello sulla morte di Diogo Jota, le parole shock

“Io questo dolore per Diogo Jota non lo provo! A te tutto ciò che è calcio ti coinvolge, ma di fondo non te ne fotte un ca**o di Diogo Jota. Non sai manco chi è, non te ne frega niente. Se non fosse stato un giocatore del Liverpool ma della Solbiatese non sapresti manco che è morto”.