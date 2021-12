New Tennis Torre del Greco è campione d’Italia: ha vinto lo scudetto

New Tennis Torre del Greco (Napoli) entra nella storia: ha vinto lo scudetto 2021. Dopo i gironi eliminatori, c’è stata la doppia semifinale contro il Rungg Bolzano e poi la finale al Carisport di Cesena con la netta vittoria (4-1) contro il CT Vela Messina.

New Tennis Torre del Greco è campione d’Italia

La squadra allenata da Giancarlo Petrazzuolo, Ciro Cardone e Alessio Concilio, dopo aver vinto i primi tre singolari di sabato (chiusi in vantaggio 2-1), ha iniziato al meglio anche la finale.

Protagonista lo spagnolo Pedro Martinez, che ha battuto il connazionale Bernabè Zapata Miralles. Poi col primo e decisivo doppio, quello giocato in coppia con Andrea Pellegrino, ha vinto contro Julian Ocleppo e Salvatore Caruso: 63 62 per i torresi. ”Siamo prima ancora che compagni, un gruppo di amici – spiega il presidente del club e giocatore di doppio Filippo Palumbo – Una squadra fatta di giocatori forti come Pedro Martinez, Andrea Pellegrino, Gian Marco Moroni, Raul Brancaccio, Giovanni Cozzolino e Fabio Parola. Poi i tecnici, le persone che ci seguono da anni e che sono venute anche qui e non per ultimo quello che tutti noi consideriamo il nostro presidente, mio padre Carmine Palumbo”.

“Ancora una volta il nome della nostra città è alla ribalta delle cronache sportive come autentica eccellenza: il New Tennis Torre del Greco si è qualificato campione d’Italia 2021. Un grande plauso a tutta la squadra che ha dato onore al nostro territorio”, ha detto il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba.

“L’impegno e il gioco di squadra – prosegue il primo cittadino – hanno premiato il lavoro dell’intero team. Questa è una bella pagina di storia sportiva che viene scritta per la nostra città e che ci dimostra quanto importante sia lo sport per il rilancio e la riqualificazione dell’i tero tessuto sociale cittadino. Il mio personale plauso per l’ottimo ed agognato risultato raggiunto”.

“Il New Tennis Torre del Greco ha vinto a Cesena lo scudetto, è campione d’Italia 2021. Davvero complimenti a tutto il gruppo per questo storico risultato“, è stato il commento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.