50 top pizza 2019: le migliori pizze al mondo sono in Campania. La classifica

Napoli – Ieri è stata pubblicata la classifica delle migliori pizzerie di Italia e del mondo per 50 Top pizza 2019. L’importante classifica, giunta alla sua terza edizione, è stata ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro ed organizzata in collaborazione con S.Pellegrino e Acqua Panna.

Il teatro Mercadante di Napoli ha ospitato la serata conclusiva della kermesse. Si è trattato di uno spettacolo coinvolgente, dove tutti gli intervenuti hanno esaltato la vera funzione della pizza: “Un passaporto della cucina italiana”. Lo scopo stesso dell’evento è stato quello di far notare come questa pietanza così semplice abbia collegato la tradizione culinaria di tutto il mondo, dall’Italia al resto d’Europa, fino agli altri continenti.

Ovviamente, però, il fulcro della serata è stata la scoperta della classifica. A sorpresa al primo posto è apparso un ex aequo: le migliori pizzerie al mondo sono, quindi, due e non una sola ed entrambe nel casertano. La medaglia d’oro è andata, infatti, alla pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo e ad I Masanielli di Caserta.

Gli altri due posti del podio restano comunque in Campania, precisamente a Napoli, con 50 Kalò e l’immancabile Sorbillo dei Tribunali.

Qui di seguito la classifica completa:

1 – ex aequo: Pepe in Grani e I Masanielli

3 – 50 Kalò

4 – Gino Sorbillo ai Tribunali

5 – I Tigli

6 – Francesco e Salvatore Salvo Chiaia

7 – La Notizia 94

8 – Seu Pizza Illuminati

9 – Casa Vitiello

10 – La Gatta Mangiona

11 – La Notizia 53

12 – Renato Bosco Pizzeria

13 – Pizzeria Starita a Materdei

14 – Berberè

15 – Da Zero

16 – Francesco e Salvatore Salvo

17 – Cocciuto

18 – La Masardona

19 – Terra, Grani, Esplorazioni

20 – Pignalosa Pizzeria

21 – 10 Diego Vitagliano Pizzeria

22 – Pizzeria Apogeo

23 – O’ Scugnizzo

24 – In Fucina

25 – Pizzeria Da Attilio

26 – O’ Fiore Mio

27 – Carlo Sammarco Pizzeria 2.0

28 – Tonda

29 – Pizzeria Da Lionello

30 – Pizzeria Da Ezio

31 – Piccola Piedigrotta

32 – Dry Milano

33 – I Masaniello Sasà Martucci

34 – Grigoris

35 – Officine del Cibo

36 – Fandango Racconti di Grani

37 – Enosteria Lipen

38 – Giangi Pizzeria Gourmet

39 – Frumento

40 – Framento

41 – La Braciera

42 – Marghe

43 – L’Osteria di Birra del Borgo

44 – Osteria Pizzeria Per Bacco

45 – 400 Gradi

46 – Pupillo pura Pizza

47 – Lievito Madre al Duomo

48 – Isabella De Cham Pizza fritta

49 – Pizzeria Mamma Rosa

50 – Sbanco

Qui è possibile trovare anche il resto della classifica e maggiori informazioni su tutti i premi speciali.