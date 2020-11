Consueto appuntamento trisettimanale con il Comune di Napoli, che ci trasmette il bollettino con i dati e i contagi di oggi, mercoledì 25 novembre, relativi all’emergenza covid in città. I contagi, così come in tutta la Campania sono in calo, registrando 685 nuovi casi in due giorni (lunedì erano stati 1485 in più).

CONTAGI COVID A NAPOLI OGGI

Questa la nota del Comune:

“Situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato a oggi mercoledì 25 novembre.

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”. I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro.

Il prossimo bollettino sarà diffuso venerdì 27 novembre”.

Rispetto all’ultimo bollettino, emesso lunedì 21 novembre, in città si registrano 685 casi di coronavirus in più. I decessi dovuti al covid sono 15 negli ultimi 2 giorni, per un totale di 550 da inizio pandemia. Il numero di guariti dall’inizio dell’emergenza sale a 8.171, con un incremento di 899 unità.

Con 685 nuovi casi, 15 deceduti e 899 guariti, il numero di attualmente positivi al coronavirus nella città di Napoli sale a 19.687. Di questi, 19.294 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti.