La strada della tecnologia si sta facendo sempre più largo nella vita di tutti i giorni. Che sia per semplificare alcune azioni o per salvaguardare l’ambiente, bisogna sempre avere il telefono portata di mano per compiere un gesto, anche quello più semplice come prendere un mezzo pubblico. Proprio Anm ha deciso che chi vorrà usufruire delladovrà avere il biglietto in formato elettronico, niente più biglietti cartacei.

Si entra in stazione, si avvicina il cellulare al lettore ottico dei nuovi tornelli per convalidare il biglietto digitale. E’ la nuova frontiera della biglietteria Anm che parte dalla Funicolare Centrale e in pochi mesi sarà esteso a tutte le altre stazioni delle funicolari e della Linea 1 Metropolitana. Il sistema funziona con l’App del Consorzio Unico Campania che permette di acquistare i biglietti da smartphone, fino a dieci alla volta o anche l’abbonamento mensile. Al passeggero basta inquadrare il QR code per l’accesso in banchina.

“E’ un passo avanti – spiega l’Amministratore Unico di Anm Nicola Pascale – che facciamo con la consapevolezza che sempre più utenti dei mezzi pubblici vogliono interagire con l’azienda, per il pagamento dei servizi di mobilità e per ricevere informazioni, direttamente con i loro dispositivi mobili.

E’ un sistema che consente di migliorare i servizi anche per i turisti, chi viene a Napoli e si trattiene qualche giorno può installare facilmente l’App per muoversi in città. Abbiamo anche aggiunto importanti funzionalità e contenuti informativi all’app Giranapoli. Un’importante lavoro sulle tecnologie che si affianca e completa quello fatto per incrementare la disponibilità di mezzi“.

La Funicolare centrale fa da apripista e anche da esperimento per il nuovo sistema che Anm studierà per migliorare il servizio e lanciarlo poi alla perfezione quando arriverà in tutte le stazioni. “Con questo primo passo – spiega l’assessore ai trasporti del Comune di Napoli Marco Gaudini – si inizia un percorso che ci condurrà al completo efficientamento dei sistemi di pagamento dei titoli di viaggio, attraverso la dematerializzazione e l’applicazione delle tecnologie smart oggi facilmente utilizzabili con un semplice smartphone. E’ un altro importante segnale nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, che va nella direzione già intrapresa della sostenibilità ambientale del Trasporto pubblico“.