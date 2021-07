Capri, via ai vaccini per i turisti: seconde dosi garantite anche ai non residenti

L’isola di Capri continua a promuovere un turismo sempre più sicuro aprendo, questa volta, anche alle vaccinazioni per i turisti provenienti da altre Regioni. Il punto vaccinale ‘San Costanzo’ a Palazzo Mare, dunque, sarà attivo anche per i non residenti in Campania.

Capri apre alle vaccinazioni per i turisti

Ad ufficializzare l’iniziativa è stata l’amministrazione comunale caprese: “L’Asl con comunicazione dell’ultima ora, ha reso noto che gli interessati di fuori Regione Campania, possono praticare la seconda dose di vaccino al Centro Vaccinale di Capri”.

In più ha chiarito le modalità di convocazione relative alla seduta vaccinale prevista per l’8 luglio: “Gli interessati riceveranno un sms di convocazione da parte dell’Asl Napoli 1. Come sempre è previsto un servizio di bus navetta da piazza Strina”.

Una simile iniziativa, riservata ai turisti che decidono di trascorrere le vacanze nella nostra Regione, è stata lanciata dal Comune di Pollica, in provincia di Salerno. Anche qui, infatti, sarà garantito il completamento del ciclo vaccinale a tutti coloro che intenderanno frequentare il territorio. Ciò per permettere ai vacanzieri di poter pianificare le vacanze pur essendo in attesa di convocazione per il richiamo.

Del resto Capri è già stata presa d’assalto da turisti e personaggi dello spettacolo. L’isola, infatti, è stata una delle prime a divenire ‘covid-free’, grazie all’accelerazione della campagna vaccinale voluta fortemente dal Presidente campano, Vincenzo De Luca.