I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE PRO MANFREDI – Saranno 13 le liste che appoggeranno Gaetano Manfredi, candidato per il centrosinistra a diventare il prossimo sindaco di Napoli (si vota a ottobre). L’ex rettore della Federico II è forte della coalizione tra Pd, Movimento 5 Stelle e Leu a cui vanno aggiunte una serie di liste civiche.

Questi i nomi dei candidati:

MANFREDI SINDACO: I NOMI

Nel Cappello di lista:

– Il notaio Dino Falconio, presidente della Fondazione Ravello;

– la docente di Musica diplomata al Conservatorio di Napoli, Gabriella Maggiore, classe 2000 la più giovane della lista;

– Renata Vetere, avvocato penalista impegnata a tutela dei diritti civili.

Gli altri candidati in ordine alfabetico, con relativa professione: Pasquale Altamura (avvocato); Andrea Angrisani (avvocato); Stefania Armiero (avvocato); Barbara Berardi (avvocato); Andreana Cerbone (docente); Alessandro Cerrone (imprenditore); Sergio Colella (ex funzionario bancario); Enrico Cortese (impiegato Dogane); Nicola De Blasi (docente); Sonia De Giacomo (docente); Alessandro Di Celmo (avvocato); Gennaro Esposito (avvocato); Fulvio Fucito (avvocato); Roberta Gaeta (operatore sociale); Erica Gigante (criminologa); Concetta Guazzo (praticante avvocato e collaboratrice Fondazione Einaudi); Sabrina Innocenti (docente); Antonio Iozzi (avvocato); Antonio Lepre (docente); Enrico Mango (ingegnere); Vittorio Monticelli (commercialista); Carlo Mormile (docente e compositore); Luigi Musto (impiegato); Mariano Paolozzi (giornalista); Angelica Prodomo (avvocato); Stefania Russo (pediatra); Amanda Russo (docente); Luigi Russo (architetto); Giancarlo Sarnelli (medico); Walter Savarese (docente); Michele Sorrentino Mangini (imprenditore); Dario Spagnuolo (dirigente scolastico); Biancamaria Sparano (avvocato); Salvatore Strano (ricercatore universitario); Anna Torre (commercialista); Ferdinando Tozzi (avvocato); Gianfranco Wurzburger (operatore sociale).

PARTITO DEMOCRATICO: I NOMI

VINCENZA AMATO DETTA ENZA; FRANCESCA AMIRANTE; CATERINA ERRICHIELLO; STEFANIA COLICELLI; RAFFAELLA PALLADINO DETTA LELLA; GIOVANNA SERVILLO; GENNARO ACAMPORA; PAOLO CARDONE; PASQUALE ESPOSITO DETTO PASQUALE; ANIELLO ESPOSITO DETTO BOBO; CHIARA GUIDA; SALVATORE MADONNA; ILEANA BONADIES; IPPOLITO BRACCINI DETTO IPPOLITO; ANTONIO CARANNANTE; ANGELO DE MARCO; GIANLUCA DE VINCENTIIS; ANNAMARIA ESPOSITO DETTA ANNAMARIA; PASQUALE FARINELLI; LUISA FESTA; VALENTINA DI VAIO; CLAUDIO FINELLI; ANGELA FIORE; SILVANA GEIROLA; NICOLÒ LORENZO ANTONIO GENNUSO DETTO GIANNUSO; MARIO GUARINO; RAFFAELA GUARRACINO DETTA RAFFA; LUIGI IAZZETTA; IULIIA KOLNOGOROVA DETTA GIULIA; ANTONELLA SARMIENTO; ANTONIETTA LOFFREDO DETTA ANTONELLA; PAOLO MORABITO; LORENZA NOLA; TOMMASO NUGNES; NICOLA PEZZULLO; MICHELE RAMAGLIA; PAOLA RESCIGNO; NICOLANGELO SESSA; GIANLUCA TOSCANO; MARIAGRAZIA VITELLI.

MOVIMENTO 5 STELLE: I NOMI

Manuela Amato (Capolista): laureata in Management delle Imprese Internazionali. Mediatrice creditizia e Imprenditrice con esperienza decennale nel settore sociale, nello specifico nel campo delle Rsa.

Raffaele Andreozzi: funzionario delle Dogane in servizio presso l’ufficio Napoli 1 porto-aeroporto. Attivista del Movimento 5 Stelle da dieci anni.

Antonella Barbi: medico in emergenza e urgenza del pronto soccorso e 118 per 23 anni. Membro dell’Osservatorio comunale per la sanità. Membro del Cug Asl Na1. Delegata sindacale Cisl per la medicina generale.

Ciro Borriello: geometra. Consigliere dell’Albo del Collegio dei Geometri della provincia di Napoli. Negli ultimi 7 anni è stato assessore allo Sport del Comune di Napoli con deleghe alla Pubblica illuminazione, Patrimonio, Politiche per la casa, Cimiteri, Sicurezza abitativa e Protezione Civile. Impegnato nella periferia orientale della città in percorsi politici e di solidarietà.

Luca Caiazzo (Lucariello): rapper, educatore, autore di colonne sonore. Disco d’oro con la sigla della serie Gomorra. Da un decennio promuove laboratori educativi musicali e teatrali nelle carceri minorili e nelle scuole. Testimonial per Unicef e Libera contro le mafie.

Luca Gennaro Capriello: avvocato penalista. Master in diritto e impresa presso la Business School del Sole24Ore. Specializzato in reati economici, ambientali, white-collar crimes, assistenza e consulenza a imprese e persone fisiche. Impegnato in progetti sociali e iniziative di cittadinanza attiva con il M5S.

Dario Carotenuto: videomaker multipremiato. Ha vissuto a Londra e Parigi. Tra le altre cose, ha realizzato una striscia tv quotidiana con Dario Fo e Franca Rame. Attivista del Movimento dal 2009. Si batte da anni per la tutela dell’ambiente

Angelita Caruocciolo: avvocato amministrativista. Specializzata in appalti pubblici, urbanistica, edilizia ed espropriazioni per pubblica utilità. Esperta in contabilità pubblica con particolare riferimento agli Enti Locali e responsabilità davanti alla corte dei Conti. Ha partecipato come consulente di Anac alla redazione dei Piani nazionali anticorruzione.

Francesco Caso: biologo marino, laureato in Biologia delle Produzioni e degli Ambienti Acquatici. Si occupa di salvaguardia degli Ecosistemi Marini sotto il profilo economico ed ecologico.

Massimiliano Cipolletta: farmacista, dirigente dell’Asl Napoli1 Centro. Impegnato nel sociale e nelle politiche a favore dell’assistenza territoriale e nell’ampliamento dell’assistenza integrata tra ospedali e territorio.

Teresa De Giulio: laureata in Giurisprudenza, insegnante di scuola primaria. Fin da giovanissima si occupa di infanzia negata e disabilità. Master in “Teatro – Pedagogia – Didattica”.

Raffaele De Rosa: ufficiale militare. Attualmente in servizio presso il Comando del reparto Militare Croce Rossa di Napoli. Presidente di un’associazione non governativa che si occupa di aiuti umanitari in ambito sanitario.

Oscar Di Maio: attore, regista teatrale, autore di teatro. Erede di una delle più antiche famiglie teatrali napoletane dal 1865. Ha organizzato e partecipato a laboratori teatrali per bambini e persone con disabilità. Formatore di Teatro Terapia.

Luciano Doria: Operaio della Whirlpool di Napoli da 35 anni. Ha fatto parte della RSU di fabbrica come esecutivo. Da sempre vicino al mondo del volontariato e delle associazioni per la salvaguardia del territorio. Impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori di qualsiasi categoria, soprattutto degli extracomunitari.

Teresa Esposito: perito agrario, commerciante. Educatrice volontaria presso una delle associazioni meritorie del suo territorio. Membro del meetup Amici di Beppe Grillo di Napoli nel 2011 e giá assistente parlamentare per il M5S

Davide Estate: perito industriale in elettrotecnica. Nel 2015 eletto presidente dell’associazione F.A.I. Antiracket Vomero-Arenella “Maurizio Estate”. Nipote di una vittima innocente di camorra, è da anni impegnato sul territorio partenopeo per la promozione della legalità e del contrasto alle mafie attraverso l’associazionismo.

Pasquale Feminiano: Impiegato amministrativo del Liceo Classico “Jacopo Sannazaro”. Già candidato per il Movimento 5 Stelle alle comunali di Napoli del 2016. Iscritto al Meetup dal 2007 e già candidato per il Movimento 5 Stelle alle comunali di Napoli nel 2016. Ha partecipato a numerose iniziative sul territorio sull’emergenza rifiuti volte a diffondere le buone pratiche di riduzione, riutilizzo e riciclo della materia.

Marco Ferruzzi: architetto, esperto in sicurezza nel settore edile e nella sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Attivista del Movimento da lungo corso, è impegnato sul territorio a favore di politiche per la riqualificazione di Napoli Est.

Federica Flocco: laureata in Giurisprudenza, docente di diritto ed economia. Giornalista e scrittrice, è stata vice presidente di “Iocisto”, la prima libreria nata su iniziativa spontanea dei cittadini. Membro di Euforika, associazione che ha l’obiettivo di migliorare Napoli partendo dai ragazzi.

Salvatore Flocco: Vigile del Fuoco. Impegnato da dieci anni attivamente sulle politiche del territorio. Consigliere uscente della Municipalità 3.

Carmine Fonderico: commerciante. Presidente del Consorzio centro commerciale Museo e vice presidente della Confederazione imprese e Professioni. Da decenni fa parte del mondo dell’associazionismo di categoria.

Tommaso Fusco: laureando in Scienze Motorie e del Benessere all’Università “Parthenope” di Napoli. Attualmente consigliere di amministrazione della “Parthenope” e rappresentante del Comitato Universitario sportivo. Impegnato sulle tematiche del diritto allo studio.

Dario Gabriele: geometra. Da oltre dieci anni svolge attività professionale nell’ambito dell’ingegneria ambientale. Attualmente impegnato in una campagna di informazione e progettazione sull’efficientamento energetico nel settore privato.

Maria Imbimbo: avvocato civilista, specializzata in diritto di famiglia e nel settore del diritto sanitario in merito alla responsabilità medica.

Giuseppe Klain: artista, designer e docente universitario. Ha curato il MasterPlan ed il Project Design del Parco Giochi Edenlandia. Ha insegnato “Design multimediale” all’Università Vanvitelli e all’Università dell’Avana. Sua la progettazione del visual di alcune collezioni di Dolce e Gabbana e Gianfranco Ferrè.

Daniela Lampognana: operatrice turistica. Attualmente responsabile Spa, rilancio e sviluppo del centro benessere, creazione e attuazione delle strategie di marketing presso le Terme di Agnano.

Ada Lopreiato: avvocato civilista. Asset manager e consulente legale in ambito di diritto bancario, recupero crediti, diritto societario e infortunistica statale.

Lucia Francesca Menna: docente di Igiene e Sanità pubblica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II, delegata CRUI per gli Interventi Assistiti dagli animali al Ministero della Salute.

Gennaro Milone: consulente finanziario, specializzato a Bruxelles in Project Manager per i Fondi europei

Rosario Napolitano: laureato in Infermieristica. Infermiere di rianimazione. Per 7 anni si è occupato dell’assistenza domiciliare integrata dell’Asl NA1. Durante la pandemia ha fatto parte della Task Force per l’emergenza Covid e ha scelto di partire come volontario per la Lombardia. Da gennaio è stato eletto segretario dell’Ordine degli Infermieri di Napoli.

Luigi Nave: laureato in Ingegneria della sicurezza. Attivista di lungo corso del Movimento per il quale ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Villaricca e consigliere in Città Metropolitana di Napoli. Ha condotto numerose battaglie sul territorio sulle tematiche ambientali e sociali.

Silvana Pagliuca: ricercatrice in Geologia al CNR, da sempre attenta ai temi del dissesto idrogeologico e del rischio vulcanico. Come attivista e responsabile del Comitato civico per la salvaguardia di Secondigliano ha ottenuto importanti risultati circa la riqualificazione di aree degradate del territorio e la realizzazione di stazioni della metropolitana di Napoli nelle periferie.

Gennaro Demetrio Paipais: avvocato penalista, presidente dell’Unione giovani penalisti e della Commissione Internazionalizzazione del Made in Italy dell’Ordine degli avvocati di Napoli. Collabora in qualità di cultore della materia con la cattedra di Legislazione penale minorile del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II.

Carlo Pedicini: geometra, libero professionista come amministratore di condominio. Iscritto all’Associazione Anaci e nell’elenco degli Amministratori del Tribunale di Napoli.

Valentina Rapillo: avvocato civilista. Specializzata in responsabilità civile e medica, diritto delle persone e della famiglia. Impegnata in progetti volti all’inclusione delle fasce deboli.

Fiorella Saggese: laureata in Scienze e Tecnologie per la Natura e per l’Ambiente. Curatrice Zoologica, responsabile della ricerca e del settore educativo presso lo Zoo di Napoli. Master in Eu Project Design and Management.

Stefania Sannino: laureata in Giurisprudenza e in Scienze e Tecniche Psicologiche. Avvocato e mediatore umanistico. Consigliere uscente per il Movimento 5 Stelle nella Municipalità 5. Da anni si occupa delle problematiche giovanili e tutela dei minori.

Flavia Sorrentino: Responsabile Enti locali e Marketing territoriale per Coldiretti Napoli. E’ stata Presidente del primo Osservatorio italiano contro la discriminazione territoriale e ideatrice del primo progetto istituzionale in Europa per orientare i consumatori ad acquistare prodotti napoletani.

Lucia Vergaglia: avvocato, docente, promotrice di Città per la Costituzione e della Giornata di riconoscimento del lavoro italiano in Europa al Parlamento Europeo. Già capogruppo M5S nel Consiglio comunale di Orvieto.

Andrea Vittoria: manager di una multinazionale della grande distribuzione . Fa parte dell’organizzazione di volontariato La Brigata Solidale dove 30 volontari provvedono a cucinare pasti per i senza fissa dimora.

NAPOLI SOLIDALE – SINISTRA SOCIALISTA CIVICA ECOLOGISTA: I NOMI

D’ANGELO SERGIO; KLAIN ROSARIA DETTA DÈSIRÈE; COPPETO MARIO; METITIERO DANIELA; MAZZARELLA

ANNA; COSTA CLAUDIA; ALFINITO AMLETO; AMODEO GIOVANNI DETTO GIANFRANCO; ANDREOZZI ROSARIO; ARMANI GENNARO; BARILE ADELE; BISCARDI EMILIANA; BRAIBANTI ROBERTO; CADAVERO MARCELLO; CALVINO FORTUNATO; CETRANGOLO IGOR; DELL’ANDRO GIOVANNI NUNZIO; DI COSTANZO ANTONIO DETTO GIOVANNI; FARIELLO SARA; FERRARA ANNA; GAIANGOS MONICA; MAZZA MYRIAM; MICHELINO ROBERTA;

NAVAS LUIGI; PROTOTIPO ALFREDO ELIA; QUAGLIETTA ALESSIA; RAFFA ANNA; RIZZELLO ANGELO; RUSSO

DANIELE AGRIPPINO; SANSONE SERGIO; SAVARESE ADRIANA; SENATORE ALESSANDRO DETTO SANDRO;

SICILIANO MARIAROSARIA; SPERANZA VALERIA; STARITA ANNARITA DETTA ANNA; TALLARINO ROBERTA;

TERRACCIANO NICOLA; TREZZA SABINA; VERDE BIANCA DETTA BIANCA DAMM; ZENGA STEFANIA

PER, PER LE PERSONE E LA COMUNITA’: I NOMI

– Francesco ALESSANDRELLA; Rosario ALFANO; Antonio AMBROSANIO; Paolo BATTIMIELLO; Antonella BENINCASA; Fulvia BORRELLI INGEGNO; Vincenza (Enza) CAFARELLA; Nicola CAMPANILE; Gerardo CERASE; Francesco CUCCURULLO; Roberto D’ANGELO; Vega DE MARTINI; Giuseppina (Pina) DI DONNA; Aniello Antonio Ciro (Nello) DI LALLO; Giovanni (Gianni) DI MARTINO; Tommaso DI NARDO; Costanza FALANGA; Stefania FREDA; Alessia FUSCONE; Giovanna GAETA; Giuseppe (Peppe) GALLOZZI; Antonio GAUTIERO; Tommasino (Tommaso) IASEVOLI; Giuseppe (Peppe) IRACE; Emilia Maria LEONETTI; Carlo LETTIERI; Donato LUONGO; Giulio MAGGIORE; Carmelo (Carmine) MARTINO; Giuseppe MASCIA; Raffaele (Lello) NICASTRO; Joseph OGOR; Roberta PARLATI RUSSO; Sara PETRICCIUOLO (Petri); Maria (Marinella) RAGOSTA; Maria RUSSOLILLO; Giuliana SEPE; Paola SERGIO; Fabio TAMBURRO e Luigi (Gigi) ZAVARONE.

MODERATI: I NOMI

ALTAMURA MARIAROSARIA, NAPOLI 3/1/88; AMATO BRUNO, NAPOLI 19/6/55; ANASTASIO ALLEGRA, NAPOLI 3/7/98; ARIA TERESA, NAPOLI 9/6/66; BLOSIO PAOLO FRANCISCO MARCIANISE 9/5/64; CESTARI ANNA, NAPOLI 13/6/94; COLOTTI MARIA, NAPOLI 1/1/76; D’AMICO GIUSEPPE, NAPOLI 14/9/97; DE CONCILIO CHIARA, NAPOLI 19/6/79; DE SIMONE ALESSANDRO, NAPOLI 13/4/79; FINIZIO SALVATORE, NAPOLI 9/8/56; FIORE GINEVRA, NAPOLI 28/7/69; GIUDICE ROSARIO, NAPOLI 25/4/66; GOATLEY COSTANZA FRANCESCA, NAPOLI 28/2/81; GRIMALDI LUIGI, NAPOLI 19/8/67; GUERRA ALESSANDRO, NAPOLI 13/4/63; IODICE FEDERICA, NAPOLI 19/4/00; MACRI WANDA, NAPOLI 11/2/78; MARCHESE BONARIA, NAPOLI 23/9/67 20; MARZULLO FLAVIO, NAPOLI 4/11/00; MAZZOLA VALENTINA, NAPOLI 28/10/86; MINIERI DIEGO, NAPOLI 3/12/87; MORISIERI FRANCESCO MARIA, NAPOLI 14/2/71; NAPOLETANO UGO, NAPOLI 5/2/49; PALMIERI DOMENICO, NAPOLI 22/2/60; PIRONE MARCELLO, NAPOLI 27/6/71; PISANELLO CARLO, ALLISTE (LE) 28/6/66; PISCITELLI FULVIO, NAPOLI 27/5/69; ROSSI ARIANNA, NAPOLI 10/8/76; RUCCO CHIARA EMANUELA, NAPOLI 12/11/86; RUSSO VINCENZO, NAPOLI 12/8/73; SABATINO CINZIA MUGNANO 1/1/67; SACCO IVANA, NAPOLI 27/9/97; SOMMELLA NUNZIA, NAPOLI 1/9/68; STENDARDO ELENA ,NAPOLI 7/11/73; TESTA BENEDETTA, NAPOLI 23/1/97; TIPALDI GIUSEPPE, NAPOLI 10/4/67; TORINO VINCENZO ,NAPOLI 18/8/72; TORTORA LOREDANA, NAPOLI 1/2/56; ZIFARELLI MARIO, NAPOLI 3/10/69.

CENTRO DEMOCRATICO: I NOMI

REPUBBLICANI: I NOMI

ALAHAKOON ANGELI NISANSALA DETTA “ANGELI”, NAPOLI 11/05/1996; BAIANO ANGELA, NAPOLI 24/07/1975; BELLIA LOREDANA, NAPOLI 19/05/1962; BORRELLI PIETRO, SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 17/03/1964; BRUNO

MATTEO, NAPOLI 19/12/1995; CACCIOLA MARIA, NAPOLI 04/07/1993; CANFORA FRANCESCO, NAPOLI 14/04/1952

; CIPOLLARO MARIA LOURDES, NAPOLI 28/05/1999; DE MARTINIS UMBERTO, NAPOLI 10/06/1944; DI GENNARO

MAURIZIO, NAPOLI 25/03/1967; FERRANTE FABRIZIO, NAPOLI 06/01/1982; FIORETTI MARIA, NAPOLI 19/07/1968; FONTANAROSA HELENA, NAPOLI 16/01/1995; FORTE ALBERTO, NAPOLI 30/11/1987; GIORDANO

ALFREDO, NAPOLI 10/05/1949; GRAGNANO FEDERICA, NAPOLI 12/05/1988; IMPROTA ANNA, TORRE DEL GRECO

28/07/1973; IPPOLITO TOMMASINA, NAPOLI 19/08/1958; LATTE ANTONELLA, CERCOLA ( NA ) 03/07/1984; LEGUEN GAMIOTEA GIORDANO ERICK, L’AVANA ( CUBA ) 09/09/1977; MAIELLO ANNA, NAPOLI 23/03/1971;

MARSALA RACHELE, NAPOLI 27/04/1955; MASINI ELIANA, NAPOLI 30/12/1974; NOTARBARTOLO TIUNA, NAPOLI

06/01/1971; PERNA LUIGI, TORRE DEL GRECO ( NA) 22/07/1977; PEZZULLO MARIAGRAZIA, NAPOLI 18/05/2001; PONTICELLI ALFREDO, NAPOLI 09/02/1951; ROMAGNUOLO ANTONIO, NAPOLI 16/12/1983; SAMMARTINO

GILBERTO, AVERSA (CE) 27/04/1955; SARRACINO FRANCESCA, MUGNANO DI NAPOLI ( NA ) 02/05/1988; SCALA

LUCIA, NAPOLI 23/11/1966; SPADARO CARMEN, NAPOLI 28/06/1978; TURIELLO PAOLA, NAPOLI 15/08/1974; PARDO STEFANIA, NAPOLI 15/02/1972; MADALESE FRANCESCA, NAPOLI 19/12/1997; D’ANNA MARIA ROSARIA, NAPOLI; BRUNO MARIA CRISTINA, NAPOLI; DE BENEDICTIS ARIANNA; PISANO ROBERTO.

AZZURRI NOI SUD: I NOMI

NOI CAMPANI PER LA CITTA’: I NOMI

EUROPA VERDE: I NOMI

Maria Luisa Iavarone, docente universitaria e mamma di Arturo, la mamma ambientalista; Nelide Milano, Angela Procaccini, la mamma di Simonetta Lamberti; Aldo Castaldo, dirigente regionale sportivo; Andrea Vento, noto tour operator; Dante Di Domenico, il giovane urologo che per salvare la vita di un paziente in sala operatoria percorse a piedi nella neve i viali del II Policlinico per recuperare delle sacche di sangue; Modestino Caso che opera nel sociale a via Tribunali e che da anni gestisce il banco per i farmaci e per gli indumenti di cittadini indigenti; Natale De Falco, già dirigente medico del 118; Gennaro Imperatore, noto criminologo; Rosario Pugliese, esperto in Sistemi di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Agrelli Giulia; Ambra Ferdinando Ivano; Auriemma Immacolata; Borrelli Rosalia; Campanile Antonio; Carbone Luigi; Cipullo Luigi; Cipullo Patrizia; Corvino Mattia; De Martino Domenico; Doria Daniela; Del Bono Andrea; Esposito Domenico; Ferraiuolo Luigi; Gargiulo Vincenzo; Impradile Luisana; Iovinelli Laura; Lobascio Bruno; Mignone Greta; Morisieri Rosario Salvatore; Orsini Annapaola; Ottaviano Antonietta; Parlato Marcello; Puggillo Angelo; Romano Silvia; Rossi Albino; Russo Marco; Santillo Enrico; Spagnoli Anna.

ADESSO NAPOLI: I NOMI

liste in aggiornamento