Apre a Napoli il Golden Tower Hotel: SPA di 1000 mq e Terrazza Bar che domina la città

Un hotel extra lusso con il Centro Benessere più grande di Napoli, con i suoi ben 1000 metri quadri di spazio dedicato al relax ed alla cura della persona. E non solo: il Vesuvius Garden, spazio verde dominato e dedicato al vulcano simbolo della città, il design bar, il ristorante Lapillo al piano terra e la stupenda terrazza Ramè con bar e ristorante gourmet, che si candida ad essere un punto di ritrovo esclusivo e affascinante per tutti i napoletani. Stiamo parlando della Gold Tower Lifestyle Hotel, l’albergo a quattro stelle nato in un ex complesso industriale di Gianturco grazie all’intuizione di Carlo Pugliese, facente parte di una famiglia di imprenditori napoletani. Il direttore Marco Zuppetta lo ha presentato alla stampa durante il press tour che si è tenuto giovedì 7 aprile.

L’edificio, ristrutturato a partire dal 2019, è un vero e proprio gioiello in una zona di Napoli che davanti a sé vede soltanto potenzialità inespresse: il Gold Tower Lifestyle Hotel è il primo passo attorno al quale possono nascere realtà in grado di sviluppare e rivalutare tutta l’area.

Nonostante sia un albergo, un luogo dunque essenzialmente di passaggio per businessman, il Gold Tower vuole essere un polo vissuto dai napoletani sia di giorno che di notte. La Luxury SPA, tra i tantissimi trattamenti disponibili, vanta in esclusiva in Campania Aemotio Spa, la cabina multifunzione di ultima generazione con lettino ad acqua regolabile in altezza, materasso ad acqua riscaldato, cromoterapia, bagno di vapore con aromaterapia, doccia vichy, vibromassaggio ad acqua permettendo di realizzare percorsi spa completi: trattamenti relax, anticellulite, drenanti, snellenti, rassodanti, avvolgimenti corpo, scrub, massaggi e trattamenti viso.‎ La SPA Manager, Mirella Persico, è in grado di accompagnare il cliente attraverso un’esperienza wellness che non ha eguali.

Stupendo il Vesuvius Garden, giardino in stile Zen Napoletano, con piscine, cascate, alberi e piante provenienti da ogni parte del mondo. Un luogo all’aperto ma isolato dai rumori del traffico circostante, un’oasi dove è possibile organizzare meeting all’aperto ed aperitivi.

La vera chicca è però la terrazza Ramè con bar e ristorante gourmet: un rooftop panoramico tra il mare e la collina del Vomero, curato nell’arredamento e nel design, un posto che può essere vissuto in maniera quotidiana per un aperitivo, per cenare o bere un drink a fine serata, ma anche organizzare ritrovi e feste. Il bar è estremamente fornito e Stefano De Fazio, Cocktail Bar Manager e Bartender, è un’autentica enciclopedia vivente dei drink; i suoi twist dei Negroni, tra gli altri, sono innumerevoli e vivaci, capaci di innovare e rinnovare un gusto che a lungo andare potrebbe annoiare anche l’amante più sfegatato del cocktail.

Il ristorante gourmet poggia invece sulle basi solide della tradizione partenopea e siciliana grazie a Giancarlo Lo Giudice, chef palermitano con un’esperienza di 15 anni nelle principali e più rinomate strutture alberghiere dell’isola di Ischia. I suoi piatti sono versioni all’avanguardia dei classici, che conservano il gusto e la ricchezza della cucina della mamma, della nonna, ma proiettati con elegante esuberanza nelle novità del futuro.

Tutto questo in un “contorno” fatto di 41 camere (1 Executive Wellness Suite, 10 Executive, 12 Deluxe e 18 Superior) finemente arredate e dai grandi comfort, dalla Jacuzzi al bagno turco passando per la palestra personale.

CONTATTI

Gold Tower Lifestyle Hotel

Indirizzo: Via Brecce a Sant’Erasmo 185, Napoli

Numero di telefono: 081 1996 6381

Email: info@goldtowerhotel.it