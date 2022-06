E’ Palinuro la località balneare più cara d’Italia dove i prezzi sono aumentati di più.

Palinuro è la località italiana più cara

A rilevarlo è un’indagine di “Altroconsumo” sui costi dell’Estate 2022 monitorati in 227 stabilimenti di dieci mete di vacanza più scelte dai turisti: Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos. A Palinuro i bagnanti dell’estate 2022 pagheranno il 18% in più rispetto alla media nazionale che attesta il rincaro sul 10%.

Mentre l’anno scorso la spesa media era di 143 euro, quest’anno sarà pari a 169 euro. Seguono Rimini, Alassio e Alghero, rispettivamente con 14%, 13% e 12%. Nelle altre località l’aumento dei prezzi degli stabilimenti si aggirerà tra il 5% di Lignano e il 7% di Taormina e Giardini Naxos. Senigallia è la meno cara: si spendono in media 129 euro.

Spiaggia libera o stabilimento?

Secondo un’indagine (svolta a maggio su un campione di 803 italiani di 25-79 distribuiti su tutto il territorio nazionale) il 28% degli intervistati sceglie lo stabilimento balneare, l’11% la spiaggia libera attrezzata a pagamento, il 16% la spiaggia libera e gratuita con servizi (come bar, docce, wc…) e il 19% la spiaggia libera e gratuita senza servizi. Chi sceglie lo stabilimento balneare o spiagge libere attrezzate a pagamento lo fa in primis per l’equipaggiamento offerto (motivo indicato dal 74%). Ma tra le principali motivazioni c’è anche la sicurezza di avere il proprio posto (44%), i servizi di ristorazione della struttura (44%) e la possibilità di usare la doccia (43%).

Prezzi estate 2022

L’estate 2022 sta per iniziare e per i consumatori sono già previsti dei rincari sotto l’ombrellone. Dal prezzo dei voli, al semplice lettino da spiaggia, fino al caffè al bar: Codacons e Federconsumatori hanno elencato tutti gli aumenti dei prezzi in arrivo.

L’affitto giornaliero dell’ombrellone costa 11 euro, rispetto ai 10,64 euro dell’anno scorso, con un aumento del 4%. Mangiare al ristorante costerà il 4,2% in più rispetto al 2021, così come prendere un caffè o un gelato al bar.