Fiera della Maddalena, cibo gratis e tanti artisti: gran finale con Enzo Gragnaniello

Dopo lo stop causato dalla pandemia, è ripartita la Fiera della Maddalena, una delle più antiche della Campania, che nei prossimi giorni si sposterà nei Comuni di Puglianello (Benevento), Ruviano e Castel Campagnano (Caserta), con un programma ricco di appuntamenti.

Fiera della Maddalena: il programma dei prossimi appuntamenti

Nella giornata di domani, alle 21:00, a Ruviano, nella frazione di Alvignanello, si esibirà La Paranza di Romeo Barbaro. Domenica, invece, la piazza principale di Puglianello ospiterà Mario Maglione & Friends. Il 21 luglio, infine, farà tappa a Castel Campagnano il tour di Enzo Gragnaniello.

La Fiera non allieterà i visitatori soltanto con intrattenimenti musicali ma anche con visite guidate e degustazioni gratuite. Si parte domani alle 16:00 con una visita guidata al centro di Ruviano, attraversando il borgo e le cantine storiche del paese (per informazioni e prenotazioni: info@prolocoraiano.it e csialvignanello@libero.it). Alle 17:30 sarà possibile partecipare ad una degustazione di prodotti tipici locali in piazza Giardinetti per poi godersi lo spettacolo musicale previsto per le 21:00 in piazza Chiesa.

Domenica a Puglianello, dalle ore 17:00, l’Aula consiliare del Municipio ospiterà la mostra fotografica di Antonio Biasiucci. Dalla stessa ora partirà la visita guidata del paese tra la cappella di San Rocco, villa Marchitto e le edicole votive, il castello a quattro torri di origine angioina, il lavatoio comunale dei primi anni del Novecento, il ponte Mastrodattia, la cappella votiva del Carmine (per informazioni e prentoazioni: info@tempodifesta.i). Seguirà, alle 19:30, una degustazione di prodotti tipici nella piazza antistante via San Martino. Ancora alle 21:00 sarà dato spazio all’evento musicale.

La prossima settimana è atteso il gran finale della Fiera: giovedì prossimo a Castel Campagnano si esibirà Enzo Gragnaniello mentre da venerdì a domenica, a Caiazzo, il centro cittadino si riempirà di stand enogastronomici e artisti di strada di caratura internazionale. Tutte le informazioni sulla kermesse e sui prossimi eventi, il cui direttore artistico è Michele M. Ippolito, sono disponibili sul sito www.fieradellamaddalena.it.