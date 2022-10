Gallo batte tutti, Vincenzo Malinconico vince gli ascolti: oltre 4 milioni di spettatori

E’ andata in onda ieri la prima puntata della serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, con protagonista l’attore napoletano Massimiliano Gallo, ed ha già vinto la gara degli ascolti. La fiction è tratta dai romanzi del partenopeo Diego De Silva che ne ha firmato anche la sceneggiatura.

Vincenzo Malinconico vince la gara degli ascolti

La serie di Rai 1 ha raccolto davanti allo schermo 4.132.000 spettatori, raggiungendo il 22.96% di share e battendo il Grande Fratello Vip, su Canale 5, che ha raggiunto 2.391.000 spettatori pari al 19,31% di share. Seguono Piazza Pulita (7,41%), Bologna – Cagliari (5,19%), Diritto e Rovescio (5,98%), Amore Criminale (3,65%), Il mistero Moby Prince (3,08%).

Un altro trionfo partenopeo che si lega al successo che stanno riscuotendo fiction come Mina Settembre 2 ma anche Mare Fuori e Il Commissario Ricciardi in attesa del lancio dei nuovi episodi che dovrebbero essere trasmessi in televisione in inverno.

La trama

Vincenzo Malinconico difende amici e parenti in contenziosi non impegnativi che non sempre vince. E’ separato con due figli, piace alle donne per la sua insicurezza, ha una nuova fidanzata ma frequenta ancora l’ex moglie. Il protagonista è il partenopeo Massimiliano Gallo, l’avvocato d’insuccesso che farà appassionare alle sue vicende mostrando il mondo attraverso il suo sguardo ironico e autentico.

Nel cast sono presenti anche Denise Capezza, Francesco Di Leva e Teresa Saponangelo, con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.