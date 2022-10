Tale e quale Show. Alessandra Mussolini si rifiuta di interpretare questa sera la zia Sophia Loren. Il programma condotto da Carlo Conti andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25. Il varietà prevede l’esibizione di 11 concorrenti provenienti dal mondo dello spettacolo in cui ognuno imita cantando e ballando una celebrità. Questa sera per l’ex politica le sarebbe toccato di imitare in tutto e per tutto Sophia Loren.

Tale e quale Show. Le motivazioni di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini colpita dalle critiche dopo il rifiuto, spiega le sue motivazioni su Instagram:

«Allora la situazione è questa, non è che una vuole fare la pazza o che. C’era un mezzo accordo che io non avrei fatto mia zia, ma non per una questione…per una questione di responsabilità. Perché un conto è ballare, come avevo già fatto in passato. Un altro conto è farlo con la parrucca, il viso, la trasformazione, la voce, è una cosa che non mi sento di fare infatti ho già parlato con mia madre. Non è che non mi diverto, c’è troppo coinvolgimento. Io mi sono messa a piangere con Emanuela. Lei mi ha detto che dovevo capire perché mi stessi bloccando. Il perché è che io in lei vedo mamma. Non ce la faccio».