Napoli piange Fabio, il poliziotto eroe morto sulla Statale: salvò una donna dal suicidio

Fabio D’Alessio è morto in un tragico incidente con la sua motocicletta. Il poliziotto 37enne originario di Marano, lo scorso febbraio a Pianura scavalcò il muretto di cinta del cavalcavia che collega il quartiere di Napoli a Fuorigrotta per salvare una donna che voleva suicidarsi.

Fabio D’Alessio, morto in un incidente con la sua moto

La donna stava tentando di buttarsi giù, ma il giovane agente riuscì a calmarla e approfittando di un attimo di distrazione della donna la afferrò per il giubbino mettendola in sicurezza. Secondo una prima ricostruzione Fabio viaggiava sulla sua moto ieri notte quando avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto della Statale 7bis Nola-Villa Literno. Sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e i carabinieri della stazione di Villa Literno, trasportato all’ospedale di Giugliano è deceduto poco dopo.

Le parole della cugina Cinzia

Tantissimi sono i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello della cugina Cinzia. “Quando il telefono questa notte è squillato sono sobbalzata. Sentivo parlare Natale con sì, sei sicuro, dove, il tempo che ci prepariamo… Come è possibile? Sembra di vivere un brutto incubo…. Come sarà la vita di tutti noi senza te? Come potremo colmare il vuoto che hai lasciato in tutti noi? Quando pubblicai le foto nostre che stavamo in piscina tutti a chiedermi Cinzia chi è questo bellissimo ragazzo? E io orgogliosa dicevo è mio cugino“, ha scritto su Facebook.

“Vedete noi siamo tutti belli, pavoneggiandomi…. Chi verrà più al negozio dicendo we Cinziè tutto a posto? Dove sta matteo? Chi mi prenderà più in giro? Chi mi dirà we lasciali vivere i tuoi figli? Non puoi immaginare il vuoto e il dolore che stiamo tutti provando. Sei stato e sempre sarai il mio bellissimo cuginetto. Veglia su tutti noi, in modo particolare su tua madre affranta dal dolore. Un giorno ci incontreremo e continueremo a trascorrere l’eternità come quando eravamo bambini Tvb“, ha concluso.