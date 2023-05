Sciopero dei trasporti a Napoli, domani fermi bus e metro per 24 ore: le fasce garantite

Napoli – L’ANM ha annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che si terrà nella giornata di domani, venerdì 19 maggio 2023. E’ stato proclamato dall’organizzazione sindacale USB e durerà 24 ore.

Napoli ANM, sciopero trasporti del 19 maggio: le fasce garantite

Alcune delle motivazioni dello sciopero riguardano il problema dei salari, il dissenso verso il nuovo codice degli appalti, il decreto Cutro, il progetto di autonomia differenziata, la delega fiscale. Non da meno la detassazione delle pensioni e il nodo delle nuove assunzioni.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superfice: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus)

Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il Contact Center ANM al numero verde 800 639525, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00. Le comunicazioni sono consultabili anche attraverso il sito e i profili social dell’azienda, Facebook e Twitter. In alternativa è possibile rivolgersi all’Anmpoint nelle stazioni metro e funicolari. La possibile sospensione del servizio coinvolge soltanto i mezzi dell’ANM, i passeggeri delle linee EAV non saranno interessati dall’azione mossa dall’USB.