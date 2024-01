A Napoli apre la nuova pizzeria a 2 piani di Capuano, pizze gratis per tutti: dove e quando

Domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle ore 18, Vincenzo Capuano inaugurerà la sua nuova pizzeria situata a piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli, e per l’occasione offrirà pizze gratis a tutti i presenti, oltre ad alcuni omaggi per i primi 100 commensali.

Napoli, apre la nuova pizzeria Vincenzo Capuano: pizze gratis

Si tratta della diciannovesima pizzeria che porta il nome del celebre maestro pizzaiolo Capuano, affiancato anche in questa ultima apertura dal suo socio di sempre, Massimiliano Pennino. Il nuovo locale si trova nel bel mezzo di una delle piazze più belle della città, spalla a spalla con la chiesa di San Ferdinando, di fronte allo storico Gran Caffè Gambrinus, a due passi dal Teatro San Carlo e da Palazzo Reale.

Il locale si sviluppa su due piani, offrendo una spettacolare vista sul colonnato di piazza Plebiscito e sull’iconica fontana del Carciofo. Qui Capuano porterà ancora le prelibatezze della tradizione napoletana, tra grandi classici e specialità. Sarà possibile non solo sedersi al tavolo ma anche approfittare della vetrina ad angolo su strada con tutti gli appetitosi street food napoletani: pizza a portafoglio, crocchè, arancini, pizzette, timballetti di pasta e pasta cresciuta. Non mancherà nemmeno il tradizionale focone per la pizza fritta.

Insomma, una nuova sede ricca e variegata che sarà ufficialmente aperta al pubblico con una grande festa. Nella serata di domenica 21 gennaio, infatti, tutti potranno degustare gratuitamente le pizze sfornate al momento dallo staff di Capuano. Sarà anche l’occasione per assaggiare la famosa pasta e patate di nonno Enzo. Ai primi 100 avventori, inoltre, sarà riservato un regalo speciale.

La pizzeria di Vincenzo Capuano di piazza Trieste e Trento, con 93 posti a sedere, sarà aperta tutti i giorni dalle 12 a mezzanotte. L’angolo street food sarà attivo tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte.