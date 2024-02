Sinclar: “Geolier numero 1”. Il rapper: “Faremo un pezzo insieme, imparerai il napoletano”

Geolier ha risposto positivamente alla richiesta di Bob Sinclar: il rapper partenopeo, attualmente protagonista al Festival di Sanremo, ha dichiarato di voler collaborare con il dj francese, tra i più famosi al mondo, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss.

Geolier risponde a Bob Sinclar: “Sì, facciamo un pezzo insieme”

“Sanremo è il più famoso Festival del mondo. Un cantante con cui vorrei fare una collaborazione? Geolier. Per me adesso lui è il re. Io amo Napoli, ho un sacco di amici lì. Con Geolier sarebbe stupendo” – ha detto Sinclar in una video-intervista rilasciata a Il Corriere della Sera dopo l’esibizione sulla nave da crociera trasmessa in diretta dal palco dell’Ariston.

“Geolier numero uno” – ha ripetuto poi negli studi di Radio Kiss Kiss. Non è tardata la risposta di Geolier che ha accolto con gioia l’invito del celebre dj e produttore discografico: “Questo è un piacere, è un onore. Facciamolo Bob, fammi finire Sanremo e andiamo in studio. Devi imparare il napoletano però“.

A quanto pare, dunque, la collaborazione tra i due sarà realtà. Un annuncio che ha mandato in visibilio i partenopei che vedranno “duettare” il loro beniamino del Festival con l’artista francese che non ha fatto altro che esaltare Napoli. Più volte, infatti, ha espresso pubblicamente il suo amore per la città partenopea, arrivando a schierarsi dichiaratamente anche dalla parte della squadra azzurra. Proprio la scorsa estate, durante una serata, aveva messo a tacere un coro razzista: al tormentone discriminatorio “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta” aveva risposto urlando “Forza Napoli”.

Quanto al Festival di Sanremo, pare che non solo i napoletani e Bob Sinclar facciano il tifo per il rapper partenopeo: oltre a classificarsi primo nella graduatoria provvisoria della seconda serata, Geolier ha battuto il record di stream su Spotify. Anche José, figlio di Amadeus, seduto in prima fila all’Ariston, ha esultato gioiosamente quando l’artista si è posizionato in vetta alla classifica.