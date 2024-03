Renato Zero in concerto al Plebiscito: “Napoli è nu piezzo ‘e core. Un onore esibirmi qui”

Si intitola Autoritratto il concerto-evento che il celebre cantautore Renato Zero porterà a Napoli, in piazza del Plebiscito, il 21 giugno 2024. Una piazza che rappresenta uno dei palcoscenici più ambiti dall’artista, fulcro centrale di una città che non ha mai smesso di amare.

Renato Zero in concerto a Napoli a giugno 2024

“Napoli è nu piezzo ‘e core. Io ho subito sconfitte professionali, anche personali, ma tra le soddisfazioni più importanti incassate c’è, di sicuro, l’onore di potermi esibire il 21 giugno in piazza del Plebiscito. Frequento Napoli da sempre, ho amici lì, anche artisti come Peppe Barra. Poter prendere possesso provvisorio del salotto della città è una gran bella soddisfazione” – ha detto Renato Zero in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

Quanto alla possibilità di vedere sul palco altri artisti insieme a lui, partenopei e non, il cantautore si è limitato a rispondere: “Diciamo che farò una bella sorpresa ai napoletani”. Parole che lasciano intendere, dunque, la presenza di ulteriori ospiti durante il concertone partenopeo.

Dopo la tappa di Bari del 14 giugno, dunque, Zero darà il via allo spettacolo napoletano nel bel mezzo di piazza del Plebiscito, portandovi i suoi più grandi successi e animando il centro di Napoli con la grande e intramontabile musica che ha caratterizzato la sua carriera. I biglietti per entrambe le date saranno disponibili a partire dalle ore 11 di giovedì 7 marzo sul sito di Renato Zero, sulla piattaforma Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati.

Anche quella del 2024, dunque, sarà una estate di grandi concerti a Napoli. Oltre a quello di Renato Zero sono in programma i concerti di Gigi D’Alessio (piazza del Plebiscito), Negramaro (stadio Maradona), Ultimo (stadio Maradona), Geolier (stadio Maradona). Attesissimo, poi, per il 2025 il live di Marco Mengoni che si esibirà sempre all’interno dello stadio napoletano. La vendita dei biglietti è già partita.