Tra Via Crucis, Messe e Passione di Cristo: la Settimana Santa al Santuario di Pompei

Con la Domenica delle Palme si entra ufficialmente nella Settimana Santa, un periodo particolarmente sentito dai fedeli che il Santuario di Pompei celebrerà con un ricco programma di celebrazioni, tra messe e via Crucis, che si susseguiranno fino alla domenica di Pasqua.

Pasqua, Settimana Santa al Santuario di Pompei: programma

Conclusa la benedizione dei rami della Domenica delle Palme, si passa alla Santa Messa Crismale, presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, che si terrà alle ore 19 del mercoledì santo, 27 marzo. Si passa al giovedì santo, 28 marzo, con la Santa Messa in Coena Domini tenuta ancora dall’Arcivescovo mentre alle 21:30 seguirà l’adorazione comunitaria all’Altare della Reposizione.

Il 29 marzo, venerdì santo, spazio alla via Crucis nel piazzale San Giovanni XXIII con l’ACR e l’AGESCI di Pompei alle 15:30. Alle ore 18 si passerà alla celebrazione della Passione del Signore seguita, alle 21, dalla via Crucis in piazza Bartolo Longo. Si passerà alla “Ora della Madre” del sabato santo, 30 marzo, alle 10. Alle 10 in programma 15° dei Venti Sabati e 5° Mistero del Dolore. Infine la veglia pasquale delle 22. A chiudere il programma la santa messa mattutina della Pasqua di Resurrezione del Signore.

