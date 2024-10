Bonus di 850 euro al mese in arrivo: cos’è, chi lo riceverà e quando

Arriva un bonus di 850 euro rivolto ad una cerchia ristretta di cittadini: si tratta della prestazione universale prevista dal Decreto legislativo n.29 del 15 marzo, il cosiddetto Decreto Anziani, rivolto proprio agli over 80 che vivono in condizioni di fragilità.

Bonus 850 euro per anziani: requisiti e come ottenerlo

La misura, che entrerà in vigore a partire dal 2025, si traduce in un contributo di 850 euro mensili riservato esclusivamente agli anziani, oltre gli 80 anni di età, in possesso di un ISEE sociosanitario non superiore ai 6 mila euro e già titolari dell’indennità di accompagnamento, oppure avere tutti i requisiti per ottenerla.

L’importo si aggiungerà, dunque, all’indennità di accompagnamento e non concorrerà alla formazione del reddito per fini fiscali ma potrà essere utilizzato soltanto per determinate transazioni. Gli 850 euro erogati, infatti, possono essere spesi solo per la stipula di rapporti di lavoro con collaboratori domestici o per l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore.

Il contributo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026. Al momento non sono ancora state rese note le modalità di richiesta del beneficio che, prossimamente, saranno sicuramente chiarite tramite i canali ufficiali. Quasi sicuramente la procedura sarà gestita dall’INPS ma la domanda dovrebbe essere presentata anche tramite l’assistenza di Caf e patronati.

Intanto le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato anche l’emendamento del Governo al decreto Omnibus che prevede il lancio del cosiddetto Bonus Natale 2024, un’indennità dell’importo di 100 euro in arrivo con al tredicesima per alcune categorie di lavoratori.

Il sussidio è rivolto ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra gli 8.500 e i 28 mila euro. Potranno beneficiare dei 100 euro in aggiunta alla tredicesima soltanto coloro che risultano con coniuge e almeno un figlio a carico.

La misura è prevista anche per i nuclei monogenitoriali con figlio a carico e coppie di fatto che possono usufruire del beneficio laddove ci sia la mancanza del coniuge. Esclusi, invece, i cittadini senza figli, i pensionati e chi ha un reddito inferiore a 8.500.