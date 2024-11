VIDEO/ Tutto il mondo canta in Napoletano: i tifosi del Gamba Osaka intonano “Funiculì Funiculà”

Il fascino del Napoletano colpisce proprio tutti. Negli ultimi giorni sui social è diventato virale un video che sembrerebbe generato dall’IA e invece è tutto vero. In Giappone, precisamente ad Osaka, i tifosi del Gamba Osaka hanno intonato durante l’ultima partita di campionato la storica e celebre “Funiculì Funiculà”, l’opera napoletana scritta nel 1880 da Giuseppe Turco e musicata da Luigi Denza per dare un “tributo” all’inaugurazione della prima funicolare del Vesuvio costruita in quegli anni.

I tifosi del Gamba Osaka cantano “Funiculì Funiculà”, il video diventa virale

La tifoseria del Gamba Osaka è molto famosa in Italia e non solo. La loro ispirazione è legata all’Italia, non a caso nella loro caldissima curva sorgono tantissimi striscioni in italiano o motti riconducibili al mondo ultras italiano. Maglia nerazzurra e un insolito gemellaggio con l’Atalanta, da cui hanno copiato quasi tutto: cori, bandiere, striscioni, adesivi e persino il nome della tifoseria, tale “Brigate neroazzurre Osaka 1999”. Le “brigate neroazzurre” di Osaka hanno un loro sito internet: navigarvi è un’esperienza surreale. Tutto scritto rigorosamente in giapponese, ma pieno di foto che mostrano gadget con parole in italiano, da “Forza brigate” a “Gamba e solo Osaka”.

Nonostante la curva si ispiri a quella bergamasca, ha un debole per Napoli e la napoletanità. Durante l’ultima sfida di campionato contro il Jubilo Iwata, i sostenitori dell’Osaka hanno intonato a più riprese la celebre “Funiculì Funiculà”, canzone napoletana di fine 1800 che ancora oggi è impressa nella mente di tutti. Il video è diventato rapidamente molto virale, in Italia ha spopolato e tanti i tifosi del Calcio Napoli che chiedono di un gemellaggio. Il Gamba Osaka ora è anche nel cuore dei napoletani, il tutto grazie alla musica.